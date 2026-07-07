中國「防暑神器」熱銷 歐盟卻稱過剩產品？中方回應了

義烏「風扇帽」熱銷歐洲，訂單持續湧入。(取材自經濟日報)

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲酷熱帶動中國冷氣機與防暑用品熱賣，歐盟卻指稱中國過剩商品湧入；中國外交部回應，認為商品去留應由市場與消費者決定。

極端熱浪 近期席捲歐洲，中國生產的冷氣機、電風扇、多功能防曬傘等防暑降溫產品受到歐洲民眾熱烈追捧。然而，歐盟 委員會主席馮德萊恩近日卻表示，歐盟應繼續就貿易失衡問題同中國對話，並將明確提出中國過剩商品大量湧入歐洲等問題。中國外交部對此回應，強調在中歐貿易中，消費者得到實惠，供應商獲取利潤，不可能強買強賣，而是雙向選擇、共同受益。

綜合看看新聞與極目新聞報導，針對有記者提問中國「防暑神器」被說成「過剩產品」一事，中國外交部發言人毛寧6日主持例行記者會時表示，「過剩」還是短缺，消費者有自己的判斷。毛寧指出，契合需求、物美價優的商品自然受到歡迎，中歐貿易結構是市場需求驅動、基於優勢互補的自然結果。她希望歐方有關人士客觀看待中歐經貿關係，放棄你輸我贏的心態，做大互利共贏的蛋糕。

自今年6月以來，無需繁瑣打孔安裝的中國產移動分體式冷氣機，迅速成為歐洲民眾熬過酷暑的「避暑神器」，甚至出現「一機難求」的現象。其中，中國家電品牌美的（Midea）旗下的PortaSplit表現尤為搶眼，在法國、德國 、奧地利等地熱銷。一名奧地利消費者就在社交媒體上說，這款冷氣機在當地幾乎全面售罄，他甚至得花整整兩天時間，驅車在全奧地利尋找這款產品。

歐洲近期遭遇高溫熱浪，民眾開始搶購來自中國的平價移動式冷氣機。這場由極端氣候引發的市場剛需，與歐盟政要近日拋出的「中國過剩商品大量湧入」說法形成對比，進而引發國際輿論對於中歐經貿與貿易失衡問題的關注。

這起話題也在網路上掀起討論，中方的回應也獲得不少評論，認為商品是否受到歡迎，最終仍是由市場需求與消費者的雙向選擇來決定。