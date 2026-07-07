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貪22億破紀錄 南京經開區前官員 一審被判死刑

記者潘維庭／北京7日電
江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務...
江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案，數罪併罰、一審判處死刑。（央視新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

南京經開區管委會原副主任楊有林因受賄、貪汙等多罪，一審被判死刑；法院認定其三十年間非法收受財物折合22.14億元，創公開裁判受賄金額新高。

江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案。楊有林被認定受賄超過22億元（人民幣，以下同），數罪併罰、一審判處死刑

新華社指，經審理查明，1993年至2023年，楊有林利用擔任南京江寧經濟技術開發總公司市政工程公司經理、南京江寧經濟技術開發區管委會副主任、南京江寧經濟技術開發總公司副總經理等多個職務上的便利，為相關單位和個人在承接工程、企業經營、土地出讓、資金周轉等事項提供幫助，非法收受財物，共計折合22.14億元。

根據公開資料，楊有林受賄22.14億元，是中國司法公開裁判案中，單一受賄罪金額最高紀錄。此前「紀錄保持者」為中國華融原董事長賴小民受賄17.88億元。

央視新聞稱，常州市中級人民法院認為，楊有林行為構成受賄罪、貪汙罪、行賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪、洗錢罪，均應依法懲處，並予數罪並罰。楊有林受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應當判處死刑。

同時，該院認為，雖然楊有林揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現，「但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。」

報導指，常州市中級人民法院於今年3月18日、4月28日公開開庭審理該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人楊有林及其辯護人進行了質證（交叉詢問），控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見，楊有林進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。人大代表和各界群眾30餘人旁聽庭審。

精華 FAQ

  • 常州市中級人民法院認定楊有林構成受賄罪、貪汙罪、行賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪及洗錢罪，依法數罪併罰，最終一審判處死刑。

  • 經審理查明，楊有林自1993年至2023年，利用多個職務便利為他人牟利，非法收受財物折合人民幣22.14億元，金額極為驚人。

  • 因為22.14億元不僅遠超一般貪腐案件，也刷新中國司法公開裁判中單一受賄罪金額最高紀錄，超越原紀錄保持者賴小民。

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