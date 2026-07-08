齊齊哈爾「一元食堂」暴紅 97歲抗美援朝老兵臨終感念

黃先生在介紹菜色。（視頻截圖）

近日，有網友發視頻稱，黑龍江齊齊哈爾今年新開一家「一元飯堂」，遇到困難急需幫助的人只要花1元錢，無需其他任何費用就能吃到一頓飽飯，暖心善舉贏得不少網友點讚。視頻畫面顯示，不少頭髮花白的老年人在食堂內就餐，食堂內擺有數個盛滿食物的不銹鋼餐盆，牆上還貼有「公益是初心，一元是尊嚴」的標語。

據極目新聞報導，記者聯繫到一元飯堂的老闆黃先生。他表示，自己今年48歲，目前在齊齊哈爾經營多家企業，因此想創辦一家食堂回饋社會，幫助有需要的人。一元食堂位於齊齊哈爾市鐵鋒區，5月6日正式開業，隔壁便是他經營的一家酒樓。食堂所有飯菜均只需1元，「其實不需要錢也能吃飯，收1元的象徵性費用是為了維護受助者的尊嚴，也是避免免費帶來的浪費」。就餐者主要是獨居老人、患病或殘疾的困難人群，食堂每天花銷約1000元，包括食材、人工等，由他經營的5家企業共同承擔。

目前一元飯堂每天提供1葷2素的午餐服務，主食為米飯和饅頭，7X24小時營業，全年無休。「廚師都是我自家酒店裡的全職主廚，手藝和口味肯定沒有問題」，就餐者沒吃飽可以無限續，但不能打包或浪費食物。黃老闆坦言，開業以來也遇到不少問題，比如有人盛得太多吃不下，被提醒後硬撐吃完又跑到店外吐掉；有人組團來蹭飯；還有人插隊，被制止後摔碗洩憤並辱罵員工，「遇到這些問題我們只能好言相勸，但一元食堂終究幫助了更多人」。

雖偶有惡意行為，但更多溫暖經歷讓黃先生堅定信念。5月開業之初，一位97歲的抗美援朝獨居老兵常來就餐，6月老人去世前特意囑咐子女到食堂向黃先生道謝，稱他待老人如親生兒女。如今每天約近300人前來就餐，大部分是老年人。食堂現有6名義工，並長期對外招募，「來吃飯的人愈來愈多，需要更多人一起奉獻愛心」。

「一元飯堂」內用餐的人潮。（視頻截圖）

位於齊齊哈爾市的「一元飯堂」。（視頻截圖）