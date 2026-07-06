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西藏酒店「熊出沒」牠爬上2樓推開房門 還與住客對到眼

中國新聞組／北京6日電
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藏馬熊正在推酒店房門。（取材自紅星／受訪者供圖）
藏馬熊正在推酒店房門。（取材自紅星／受訪者供圖）

西藏自治區那曲市比如縣一家酒店近日發生藏馬熊闖入事件，所幸過程中未造成人員受傷，監控畫面於網路流傳後引發關注。涉事酒店工作人員說，事發當晚因住客進出時未關好酒店大門，藏馬熊趁隙進入酒店並爬上二樓。目前遭損壞的房門已修繕完畢，酒店也已加裝防熊設施。

▲ 影片來源：YouTube@TommiEastepns（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合紅星新聞與上游新聞報導，一名網友在社交平台發布相關監控影片，表示「藏馬熊闖進酒店，晚上睡覺感覺外面砰砰砰的，不敢開門，天亮查監控才知道」。監控畫面顯示，藏馬熊在走廊徘徊後，以兩隻前爪推開客房門，身體探入房內後又自行退出。

報導指出，涉事房間住客梁姓男子為旅遊領隊，於4日凌晨2時許入住該酒店，入住後已將房門反鎖。凌晨5時許，房門異動將他驚醒，他發現一頭藏馬熊出現在房門口，雙方短暫對視數秒後，藏馬熊隨即自行退出房間，未發生襲擊行為，房門則遭損壞。梁男確認熊隻離開後，配合酒店保安逐層排查，未再發現藏馬熊蹤跡。

被藏馬熊損壞的房門。（取材自紅星／受訪者供圖）
被藏馬熊損壞的房門。（取材自紅星／受訪者供圖）

白嘎鄉人民政府工作人員表示，目前未接獲人員受傷通報，並指出當地派出所平時不時會接獲藏馬熊相關的處置警情。

距事發酒店約百米的白嘎鄉派出所民警證實，事發當晚派出所接獲酒店有熊闖入的報案並出警處置。民警表示，白嘎鄉周邊約有十餘隻藏馬熊活動，牠們通常不怕人也不會主動攻擊人類，但闖入酒店的情況極為少見。

警方建議，遊客白天若偶遇藏馬熊，正常通過即可，切勿驚慌；夜間則建議遊客盡量留在酒店內，避免外出。

報導說，藏馬熊又稱西藏棕熊，屬棕熊的一個地理亞種，為中國國家二級保護動物。藏馬熊食性雜，主要以翻掘洞穴方式捕食鼠兔與旱獺，也會取食動物屍體，偶爾捕食鳥類與家畜。牠們具冬眠習性，冬眠期間偏好在偏僻山洞棲息，入眠與甦醒時間差異頗大。目前藏馬熊主要分布於西藏地區及新疆阿爾金山、崑崙山一帶。

精華 FAQ

  • 事件發生在西藏自治區那曲市比如縣一家酒店。據報導，藏馬熊趁住客進出未關好大門時闖入，並一路爬上二樓，最後雖推門探入客房，但並未造成人員受傷。

  • 梁姓住客凌晨被房門異動驚醒，開門後與藏馬熊在門口短暫對視數秒。藏馬熊隨即自行退出房間，沒有發動攻擊，房門則因此受損，之後由酒店協助處理。

  • 酒店已將受損房門修繕完成，並加裝防熊設施；警方也出面處理報案，提醒遊客白天遇熊可正常通過，夜間盡量留在酒店內，避免驚慌或外出接觸。

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