河南西瓜3原因價格崩跌 瓜農嘆：1瓶礦泉水能換3顆瓜
近期中國河南多地西瓜集中上市，造成價格大跌，「河南西瓜幾分錢一斤」相關話題引發關注。河南一名瓜農表示，一個七、八斤的西瓜只能賣7毛（人民幣，下同，約0.1美元），一瓶礦泉水2元（約0.28美元），「這一瓶水，能換我地裡三個瓜」。
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綜合「看看新聞Knews」與「科技生活記錄」報導，河南省開封市祥符區後長崗村瓜農劉洋今年種植8畝西瓜，總計賣得8500元，扣除成本約7000元後，純利潤僅1000多元，且未計入自正月十五下苗起、每日凌晨即起床採收的人力成本。
劉洋地裡仍有上萬斤西瓜滯銷，部分瓜農寧可任其爛在地裡也不採收，曾有一車1400斤西瓜僅賣得100元，也有養殖戶將滯銷西瓜運回餵食牛羊。
報導分析，滯銷原因主要有三：一是種植面積擴增，去年行情看好帶動全中國西瓜種植面積增至2800萬畝，較去年增加18%，河南、河北、安徽、江蘇、山東等主要產區集中上市，原本分批上市的節奏變成同時「撞車」；二是今年5至6月主要產區先後遭遇冰雹與暴雨，導致西瓜糖分積累不足，甜度由正常12度降至6度，次品瓜比例上升，拉低整體收購價；三是桃子、甜瓜、哈密瓜等夏季水果同期上市，分流部分需求。
報導指，目前西瓜地頭收購價每斤僅0.1至0.3元，城市商超售價則達每斤2至5元，價差逾十倍。
根據中國農業農村部數據，2026年6月西瓜周均價環比下跌3.6%，為當月重點監測6種水果中跌幅最大；5月初全國批發均價為每公斤5.09元，至6月17日已跌至每公斤3.51元，跌幅逾三成。
農業產業互聯網服務平台「一畝田」數據則顯示，河南產地西瓜通貨價格原為每500克1元左右，至7月已跌至每500克1毛多。
報導提及，開封清明上河園景區接獲網友建議後，採購大批滯銷西瓜供遊客免費食用。
主要因為去年行情好帶動種植面積大增，加上今年多地冰雹暴雨影響品質，甜度下降，最後又遇上桃子、甜瓜等夏果同期上市，需求被分流。 劉洋種了八畝西瓜，總共賣得約8500元，扣除約7000元成本後，只剩1000多元利潤，還未計入凌晨採收等人力耗費，實際收益更低。 部分瓜農因賣價太低而不願採收，寧可任其爛在地裡；也有人將西瓜運去餵牛羊，另有景區採購滯銷瓜，免費供遊客食用以減少浪費。
精華 FAQ
主要因為去年行情好帶動種植面積大增，加上今年多地冰雹暴雨影響品質，甜度下降，最後又遇上桃子、甜瓜等夏果同期上市，需求被分流。
劉洋種了八畝西瓜，總共賣得約8500元，扣除約7000元成本後，只剩1000多元利潤，還未計入凌晨採收等人力耗費，實際收益更低。
部分瓜農因賣價太低而不願採收，寧可任其爛在地裡；也有人將西瓜運去餵牛羊，另有景區採購滯銷瓜，免費供遊客食用以減少浪費。
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