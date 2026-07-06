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吳艷妮研究所讀5年畢業了 碩士學歷稱霸亞洲百米欄選手

世界新聞網／北京6日電
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中國田徑選手吳艷妮從北體大研究所畢業，成為碩士。(取材自微博)
中國田徑選手吳艷妮從北體大研究所畢業，成為碩士。(取材自微博)

中國女子100公尺欄選手吳艷妮，5日發文宣布自北京體育大學研究生畢業，並曬出畢業照，正式結束自己長達14年的北體大生涯。這名28歲選手日前才在中國全國田徑冠軍賽女子100公尺欄項目奪冠，賽事與畢業消息同時受到外界關注。

▲ 影片來源：YouTube@王王-b6i9j（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合念洲與觀察者網報導，近日舉行的2026年全國田徑冠軍賽女子100公尺欄決賽中，吳艷妮跑出12秒99（逆風0.7米/秒）的成績，以0.01秒些微差距力壓成績13秒00的林雨薇，奪得冠軍。

報導指出，吳艷妮於2016年進入北京體育大學競技體育學院就讀，2021年直升本校運動訓練專業研究生，至今已有5年。2025年11月全運會未能奪金後，曾有網友發文稱「年紀輕輕，還是多把時間花在訓練和兩年制的研究生讀了四五年也沒畢業這事上」，吳艷妮則回應「多把時間放在你自己身上吧！多專注自己的工作比什麼都強」。

中國田徑選手吳艷妮從北體大研究所畢業，成為碩士。(取材自微博)
中國田徑選手吳艷妮從北體大研究所畢業，成為碩士。(取材自微博)

畢業當天，吳艷妮在社群平台發文寫下「報告老師！碩士學位達成」，並表示：「從北體大研究生畢業了。很幸福，但又很捨不得老師們和同學們，捨不得信息路48號。從2012年到現在，14年了，我在北體大度過了自己的中學時代、本科時代、研究生時代。我有一顆老北體人BSUer的靈魂。」

她並在文中寫道：「回首漫漫來時路，北體大、四川隊、國家隊一直是我心裡的三個家，太多優秀的師長加以漫長的歲月，共同鍛造了今日之我，一個秉承『以體報國、追求卓越』精神基因的學生和一個極致純粹的田徑運動員。」

吳艷妮並表示：「看向未來，我只想說請師長們放心，明日之我永遠不改初心，永遠是那個當年找你們報到的縣城小女孩、短跨隊裡的小隊員吳艷妮。愛你們，接下來的路，我們還要一起走，就如同我們一直以來的約定。」

順利畢業後，吳艷妮已成為現役亞洲女子100公尺欄項目中學歷最高的運動員。

中國田徑選手吳艷妮從北體大研究所畢業，成為碩士。(取材自微博)
中國田徑選手吳艷妮從北體大研究所畢業，成為碩士。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她從北京體育大學研究生畢業，並在社群發文感謝師長同學。自2012年起在北體大求學，歷經中學、本科到研究生階段，總共走過14年校園生涯。

  • 在2026年全國田徑冠軍賽女子100公尺欄決賽中，她跑出12秒99，逆風0.7米每秒，以0.01秒些微優勢擊敗跑出13秒00的林雨薇，拿下冠軍。

  • 因為她已順利取得碩士學位，而報導指出在現役亞洲女子100公尺欄選手中，這樣的學歷相當罕見，因此被稱為學歷最高的運動員，兼具競技與學業成就。

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