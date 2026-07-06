中國博物館又翻車？ 一級文物菩薩像 竟出現品牌廣告字樣

永樂款鎏金銅觀音菩薩像。（取材自中國工藝美術館）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北京展出的國家一級文物觀音像被發現疑似印有TCL字樣。

北京展出的國家一級文物觀音像被發現疑似印有TCL字樣。 重點二： 館方稱展櫃可見文字疑非本體污染，已請青海方赴京處置。

館方稱展櫃可見文字疑非本體污染，已請青海方赴京處置。 重點三：TCL否認授權放置標識，業界推測與包裝油墨透印有關。

國家一級文物身上出現廣告？近日正在北京中國工藝美術館展出的國家一級文物「永樂款鎏金銅觀音菩薩像」，被觀眾發現出現「TCL」品牌等廣告文字，引發不少網民吐槽「博物館又翻車了？」懷疑是贗品。館方表示，展品出借方青海省博物館專業人員將赴京開櫃處置。TCL則表示從未授權或參與在該文物展陳中放置品牌標識。有業內人士初判，可能是文物轉運過程中印刷包裝膜油墨透印沒清理乾淨所致，無論何種原因，博物館管理都出現了問題。

據瀟湘晨報報導，這項展覽名為「高原絲路 瞿曇之光——青海絲路文物與瞿曇寺壁畫藝術展」，自2026年4月21日起展出到8月31日，展出84件（套）青海館藏文物原件與113件瞿曇寺壁畫臨摹作品。永樂款鎏金銅觀音菩薩像為青海省博物館鎮館之寶，屬國家一級文物，是明永樂年間朝廷御賜瞿曇寺的皇家造像，通高1.46米，蓮座鐫刻漢、藏、梵三體「大明永樂年施」款識，是國內現存體量最大的永樂宮廷鎏金銅菩薩造像，為首次進京巡展。

近日有參觀者發現，永樂款鎏金銅觀音菩薩像展櫃內，從造像下方仰觀，觀音裙襬、腳踝區域等特定角度，能清晰看見其身上有「TCL」、「9月28日」等廣告字樣，懷疑該文物是贗品，「不會是像南京博物館那樣被調包的複製品吧？」。

中國工藝美術館工作人員表示，實地拍照取證，確實能透過展櫃玻璃看到TCL相關文字，視覺效果類似報紙印刷畫面，看似非本體污染。本次展覽由青海省博物館主導承辦，中國工藝美術館僅提供展出場地，館方已將觀眾反映情況反饋青海省博物館，後續將由青海省博物館派專業人員赴京對接處理。

據南方都市報，TCL回應表示，經全面排查，「我司從未授權或參與在該文物展陳中放置任何品牌標識」，並稱公司內部設有嚴格管理紅線，嚴禁任何商業行為干擾文物正常展陳，已致電展館方推動問題盡快查清。

有業內人士觀察認為，最可能的原因是文物轉運環節使用了帶有印刷廣告的普通包裝材料（如報紙、包裝膜），油墨在溫濕度變化下遷移，黏連到文物鎏金層表面。

部分網民推測，可能是打包時使用的報紙碎片未清理乾淨，遺留在展櫃內部，形成了文字投射，紛紛嘲諷「下次專業清理乾淨吧！一個報紙印搞這麼大陣仗」，「博物館還有沒有真東西了」，「這是運輸前用報紙雜誌包上裝箱的嗎，都沾上撕不下來了，博物館真節儉啊」，「 如果是撕報紙不到位，那還好，但說明平時工作不仔細」。

參觀者拍到永樂款鎏金銅觀音菩薩像身上的廣告。（視頻截圖）

參觀者拍到永樂款鎏金銅觀音菩薩像身上的廣告。（視頻截圖）