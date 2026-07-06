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佛像是五公祠被盗那尊？觀復博館創辦人：若證實便送回

中國新聞組／北京6日電
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馬未都再發聲，稱如果佛像確為五公祠所丟，願意高高興興送回。 （取材自第一財經）
馬未都再發聲，稱如果佛像確為五公祠所丟，願意高高興興送回。 （取材自第一財經）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬未都稱若證實佛像屬失竊文物，觀復館將依法歸還。
  • 重點二：他強調若鑑定非同一件，也盼主管機關公開說明依據。
  • 重點三：觀復館稱佛像係合法徵集，已主動上報並申請勘驗。

著名文物收藏家、觀復博物館創辦人馬未都5日再次回應「海口五公祠被盜佛像疑現身觀復博物館」一事，稱如果最終權威鑑定確認，這尊佛像確為海口五公祠當年失竊的普庵祖師坐像，觀復博物館將責無旁貸地配合相關部門依法依規辦理歸還移交手續，歡歡喜喜、敲鑼打鼓護送佛像回到家鄉。

澎湃新聞報導，馬未都在視頻中表示，如果最後鑑定的結果不是同一件佛像，我們也希望相關部門把依據講清楚，讓公眾放心，讓五公祠放心，也讓所有關心文物保護的人放心。他說，每一個博物館都要被社會監督，觀復博物館當然也不例外，因為文物保護不是關起門來的事，它需要公示。我們從收到之日起，就一直公開展出，沒有藏著掖著，「真正做文博的人，應該歡迎監督」。

報導指出，馬未都還強調，文物不是個人的面子，也不是一家博物館的得失。文物屬於國家、屬於民族、屬於歷史、屬於文化，「公私博物館都不是佔有文物的地方，它只是守護文物、展覽教育的地方」。

早前，有網友在社交平台發文稱，觀復博物館（北京）展覽的一尊佛像與海南省海口市五公祠此前丟失的一尊宋末元初鑄銅佛像相似，並曬出相關圖片。觀復博物館7月2日回應稱，2005年，觀復博物館廈門館開館之際，該館在廈門市合法古玩市場徵集文物展品，購得一件古代銅羅漢像，隨後在北京的觀復博物館展出20年之久。該館看到相關信息後極為重視，第一時間核查並向上級主管部門（國家文物局、北京市文物局）如實上報，申請由上級主管部門主持勘驗鑑定，依規釐清事實，指導後續工作。

精華 FAQ

  • 馬未都表示，若最終權威鑑定確認這尊佛像確為五公祠失竊文物，觀復博物館會責無旁貸配合相關部門，依法依規辦理歸還移交，並護送其回鄉。

  • 他希望主管部門把鑑定依據清楚說明，讓公眾、五公祠及關心文物保護的人都能放心，避免外界對文物來源與真偽持續產生疑慮。

  • 觀復博物館稱，這尊銅羅漢像是2005年在廈門市合法古玩市場徵集而來，之後在北京展出多年；得知爭議後已立即上報主管機關並申請鑑定。

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