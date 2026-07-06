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重慶小伙租車到拉薩 視頻播放破億 獎金50萬不留1分錢

中國新聞組／北京6日電
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重慶小伙拍攝7天打出租車全程2229公里到拉薩視頻， 獲西藏文旅獎50萬。（取材...
重慶小伙拍攝7天打出租車全程2229公里到拉薩視頻， 獲西藏文旅獎50萬。（取材自封面新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：重慶網紅李要得租出租車七天進藏拍片。
  • 重點二：影片播放破億點讚逾1900萬 符合西藏50萬獎勵。
  • 重點三：獎金將先付司機車費與酬勞 其餘全數捐出。

西藏官方為刺激旅遊發出「拍視頻宣傳西藏文旅資源」50萬元（人民幣，下同，約7.3萬美元）重賞，點讚量超500萬並形成現象級熱點就能獲獎金。重慶搞笑網紅「李要得」為此拍攝7天打出租車全程2229公里到拉薩視頻，點讚量超1900萬，播放量破億，網友紛紛喊話西藏「大獎得主已經出現了」。西藏官方昨宣布，「李要得」視頻符合條件，將及時兌現獎勵資金。「李要得」相當開心，表示在付給兩位出租車司機車費2萬元後，為感謝網友，其他獎金全部捐出。

據都市現場報導，據西藏文旅廳政務網近日發出消息，拍視頻宣傳西藏文旅資源，點讚量達500萬以上，並形成類似「淄博燒烤」等現象及熱點的，一次性獎勵50萬元。另外，作品點讚量達30萬、50萬、100萬的，也能分獲1萬、2萬、3萬元獎勵。

「李要得」 說，他在埃及旅遊刷到西藏文旅宣傳大獎消息就已經構思參加，預估視頻有二、三十萬點讚，沒想到能這麼火，「網友太給力了」。

6月26日，「李要得」在重慶街頭攔下出租車，向司機表示要去拉薩，司機原以為詐騙，短暫猶豫後接單。兩人從重慶出發，經7天行駛2229公里，全程用鏡頭記錄沿途風光，最終到達布達拉宮腳下，兩名出租車師傅輪流開。抵達後「李要得」激動落淚，司機調侃「先把車費結了再哭」，成為全網爆梗。

7月4日，「李要得」直播中回應稱，視頻播放已破億，完全出乎意料，衷心感謝各位網友，沿途景點都讓他印象深刻，布達拉宮使他內心深受震撼，第一眼不敢直視，後來才慢慢看。

此前，因打不到出租車，他稱拿到獎金和司機平分。對此司機也在評論區回應，掙自己該掙的錢，一路上老闆除了承擔車費，還有過路費、吃住等，已經相當大方了。

「李要得」視頻在抖音點讚量破千萬時，網友們就紛紛跑到西藏旅遊官方帳號下喊話：大獎得主已經出現了。而西藏官方也從善如流核實，西藏自治區文化和旅遊廳昨發文稱，「李要得」作品以G318川藏線行程為載體，具備良好的社會效益與傳播價值，滿足一次性50萬元獎勵條件，將及時兌現獎勵資金。

李要得稱十分感謝各位網友在西藏文旅評論區幫自己爭取，稱自己開始很看重這50萬，但走完2000多公里進藏路後，沿途見聞與旅途體驗遠比獎金珍貴，他決定在到帳後將先給兩位師傅一人1萬元，剩下全部捐出，「沒有你們（網友）我也得不了這個獎，這個獎是大家的」。

澎湃新聞評論指出，西藏重獎創作者，對更多創作者來說，必然會產生巨大的激勵效應。什麼樣的「熱點」值得宣傳、推廣，西藏文旅部門把主動權牢牢握在了自己手中。這顯然是一個溫暖人心的故事。

博主李要得打出租車，從重慶到西藏歷時7天。（取材自小紅書）
博主李要得打出租車，從重慶到西藏歷時7天。（取材自小紅書）

精華 FAQ

  • 因他拍攝的進藏視頻以G318川藏線為載體，播放量破億、點讚超過1900萬，且具備良好社會效益與傳播價值，符合西藏文旅廳設定的50萬元獎勵條件。

  • 他於6月26日從重慶攔出租車出發，兩名司機輪流駕駛，歷時7天行駛2229公里抵達拉薩，沿途以鏡頭記錄風光，最終到達布達拉宮腳下。

  • 他表示會先給兩位司機各1萬元作回報，剩下的獎金全部捐出；他認為沿途見聞比獎金更珍貴，也感謝網友幫忙推動話題與爭取獎勵。

租車 埃及

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