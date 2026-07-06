台生高考702分 奪揚州理科狀元 可能是台生最高分紀錄

圖為2025年5月，揚州中學舉行的高二年級期中表彰大會，以702分奪得揚州高考理科狀元的台生，當時也上台領獎。（圖／讀者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣學生在揚州高考考出702分，奪得理科最高分。

台灣學生在揚州高考考出702分，奪得理科最高分。 重點二： 該生可能創下台生在大陸高考的歷來最高分紀錄。

該生可能創下台生在大陸高考的歷來最高分紀錄。 重點三：官方未多透露身分，外界推測其可錄取頂尖名校。

中國大陸2026年高考 （大學入學考試）已於日前放榜，據悉，江蘇省揚州市今年的高考理科狀元為一名就讀於揚州中學的台灣學生，該生以702分成為今年大陸高考揚州理科最高分，並且可能是有史以來台灣考生在大陸高考的最高分。以這個分數，該生應有機會進入清華大學、北京大學、復旦大學等大陸一流大學。

「揚州今年高考理科狀元是台生」的消息，上周就在江蘇台商圈中流傳。微博帳號「揚州商業報告」日前也發布消息稱，「揚台友好！今年揚州高考理科狀元來自台灣：702分！」。一名具教育背景的揚州部落客整理江蘇各地高考成績時則指出，揚州理科最高分為702分，該考生「裸分697分，加上5分加分」，來自揚州中學。按大陸現行政策，台籍考生可享加5分的政策性照顧。

針對上述消息，向揚州當地官方部門查證，官方稱由於「考生及家人不願意過多信息上網」，不便提供更多資訊，但並未否認相關消息。另一名知情人士指，依該考生的分數，其實力競逐北京大學、清華大學等大陸頂尖大學不成問題。

對於台生成為今年揚州高考狀元，不少大陸網友表示佩服。有網友說，「其實台生在大陸，有更簡單的港澳台聯考，但這位同學卻捨易求難，高考成為揚州市理科狀元，非常厲害！」

揚州中學為江蘇省知名高中，也是中國大陸百強高中之一，2025年共有9人錄取北京大學、清華大學，建校以來更有45人成為中國大陸的兩院院士，在江蘇省具一定升學實力，而這名台生在揚州中學的表現也一直十分優秀。

去年5月，在揚州中學高二年級期中表彰大會上，這名台生就曾上台領獎，並大方分享他在學習過程中如何進行時間管理、「錯題復盤」（非簡單改正答錯的題目，而是進行深度分析和反思‌）、心態調整等，他特別強調「堅守初心，腳踏實地」的重要性。

中國2026年高考（大學入學考試）放榜後，中國網路上近日流傳一名台灣學生以702分成為江蘇省揚州市理科最高分，相關消息在大陸社群平台引發討論。（新華社）