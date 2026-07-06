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清華教授實名舉報後 人民大學：蔣方舟論文沒造假

中國新聞組／北京6日電
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中國人民大學通報稱，未發現蔣方舟存在學術不端行為。（取材自南方都市報）
中國人民大學通報稱，未發現蔣方舟存在學術不端行為。（取材自南方都市報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清華教授肖鷹實名舉報蔣方舟論文系統性造假，引發爭議。
  • 重點二：人大通報稱未發現學術不端，但部分注釋與表述不規範。
  • 重點三：學校已約談導師與相關負責人，並要求限期整改提交報告。

「清華大學教授肖鷹實名舉報蔣方舟人大碩士論文系統性造假」一事，鬧得沸沸揚揚。5日晚，中國人民大學官方微博發布通報稱，「未發現蔣方舟存在學術不端行為」。

觀察者網報導，通報指出，認定蔣方舟對碩士學位論文注釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部分注釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在「學位論文作假行為處理辦法」、「高等學校預防與處理學術不端行為辦法」所列舉的學術不端行為。

根據調查結果，依據相關規定，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格一年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告並切實進行整改。

蔣方舟7月5日在其個人微信公眾號「蔣方舟的跋涉」再發文，題目為「關於肖鷹教授指控我論文『全面造假』的逐項說明」。文中稱，肖鷹教授的指控存在系統性的誇大與失實，對於這些嚴重失實、足以損害作者名譽的指控，作者予以明確、堅決的否認。

蔣方舟表示，已經於4日報警，並且將會將相關材料遞交給清華大學相關部門，以及用法律手段維護自己的利益。

精華 FAQ

  • 人大通報指出，未發現蔣方舟存在學術不端行為，但其碩士論文部分注釋及個別文字表述存在學術不規範，並非被認定為論文造假。

  • 校方已約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格一年；同時約談文學院黨政主要負責人，責令限期整改，並要求學位評定委員會提交書面報告。

  • 蔣方舟在微信公眾號發文，稱肖鷹的指控存在系統性誇大與失實，並明確否認相關指控；她表示已報警，並將向清華相關部門提交材料維權。

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