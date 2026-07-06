1碗麵1籠包子…宜昌神祕男長期請環衛工吃早餐 花12萬多
中國湖北宜昌市近日一項長期匿名公益行動引發關注。一名愛心人士持續資助當地環衛工人免費早餐，從麵店到包子鋪，累計已投入逾12萬人民幣(約1.8萬美元)，惠及上千名基層清潔人員，相關話題也在網路上持續延燒。
環球網報導，事件起初源於宜昌勝利四路一家麵館。一名「神祕人」長期為環衛工人埋單，讓清晨上班的環衛工人能免費享用熱騰騰的麵食。據麵館老闆表示，高峰時期曾一天服務超過2萬碗麵，相關費用由該名人士按月結清。消息曝光後，迅速在社群平台引發討論，不少網友對其善舉表示肯定，同時也關注背後身分。
今年6月底，該公益行動出現調整。由於部分環衛工人反映長期吃麵略顯單調，該名愛心人士隨即協調鄰近包子鋪加入計畫，讓早餐內容擴展至小籠包、稀飯與湯品等選項。自6月24日起，包子鋪每日約有45名環衛工人前往用餐，並以簽到方式統計人數，由愛心人士統一結算費用。
這項善舉的延續，也逐漸形成社區內的「愛心接力」。麵館業者主動調整價格，（加一個雞蛋）的價格從7元算作6元，老闆吳啟春說「他做大公益，我做小公益」；包子鋪則以優惠方式配合，讓每份早餐價格維持在較低水平。當地還有市民在得知消息後，自發追加捐助，例如支付額外餐費，為環衛工人加菜。
據報導，該名愛心人士為顏復華，65歲，從事生物科技相關工作。他接受媒體訪問時表示，自己長期在城市生活與創業，清晨常見環衛工人在天未亮時便開始工作，無論天候條件皆持續清掃街道，因此希望以實際行動提供一頓溫暖早餐。
顏復華強調，這項行動並非個人形象工程，而是希望喚起社會對基層勞動者的關注。他也多次婉拒過度曝光，表示「不需要強調個人名字，只希望更多人關心這個群體」。
麵館指出，該名愛心人士長期採取「按月結算」方式支付餐費，並偶爾低調現身店內角落，聆聽環衛工人的需求與意見。包子鋪負責人則表示，加入計畫後深受感動，因此主動調整價格，將部分利潤轉化為公益支持。
在此期間，相關受惠人數持續增加。宜昌西陵區與伍家崗區約有2000名環衛工人，其中部分人員已輪流參與早餐計畫。一名環衛工人時表示，最希望能當面向這位好心人說聲「謝謝」。
隨著事件擴散，當地亦出現連鎖效應，包括愛心企業提供環衛驛站空間，協助工人休息、充電與加熱餐食；部分市民與學生也加入捐助行列，進一步擴大善意循環。
宜昌市相關部門表示，社會對環衛工人的關注度明顯提升，越來越多民間力量投入支持基層勞動者。對此，顏復華則認為，個人能力有限，但只要有更多人參與，關懷就能持續擴散。
截至目前，該公益行動已持續超過一年，累計投入金額逾12萬元，並仍在持續進行中。顏復華也表示，未來計畫擴展至提供免費飲水點等服務，讓外賣員與戶外工作者同樣受惠。
這場從一碗麵開始的善意，如今延伸至一籠包子，並在城市街頭持續發酵。一個人的匿名善舉，悄然喚起了更多人的公開行動，他們接力踐行約定，讓善意繼續在每一個「無名」的瞬間中悄然傳遞。
一名愛心人士長期替宜昌環衛工人支付早餐費，先在麵館提供麵食，後又增加包子、稀飯與湯品等選項，讓清晨工作的基層清潔人員能免費用餐。 報導指出資助者為65歲的顏復華，從事生物科技相關工作。他以按月結算方式持續資助，整個公益早餐計畫已延續超過一年，累計投入逾12萬元。 麵館與包子鋪主動降價配合，市民也自發捐助加菜，另有企業提供環衛驛站空間。整體形成社區接力，讓關懷環衛工人的公益效應持續擴大。
精華 FAQ
一名愛心人士長期替宜昌環衛工人支付早餐費，先在麵館提供麵食，後又增加包子、稀飯與湯品等選項，讓清晨工作的基層清潔人員能免費用餐。
報導指出資助者為65歲的顏復華，從事生物科技相關工作。他以按月結算方式持續資助，整個公益早餐計畫已延續超過一年，累計投入逾12萬元。
麵館與包子鋪主動降價配合，市民也自發捐助加菜，另有企業提供環衛驛站空間。整體形成社區接力，讓關懷環衛工人的公益效應持續擴大。
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