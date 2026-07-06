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從茶飲到鴨血粉絲…LV瘋狂告中品牌 網酸：訛錢度日？

中國新聞組／北京6日電
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朱先生曾經營的這家店是中古風裝飾，吧檯裝飾和蛋糕包裝上出現了與LV類似圖案。 （...
朱先生曾經營的這家店是中古風裝飾，吧檯裝飾和蛋糕包裝上出現了與LV類似圖案。 （取材自極目新聞）

國際奢侈品牌LV近期在中國密集發起跨行業商標訴訟，範圍從網紅奶茶品牌茉莉奶白、南京鴨血粉絲店，到平價餐吧皆遭起訴，引發社會關注與討論。

北京日報、紅星新聞報導，南京市秦淮區人民法院開庭信息顯示，LV去年曾以商標權權屬、侵權糾紛為由提起訴訟，南京某餐飲公司和秦淮區某鴨血粉絲店及一名個人被列為被告，案件於2025年6月開庭審理。被訴鴨血粉絲店老闆表示，侵權與自己無關。同被列為被告的南京某餐飲公司實控人朱先生說明，實際被指侵權的是他曾經營的一家人均消費20、30元的平價餐吧，「當時借用隔壁鴨血粉絲店營業執照辦理收款碼，導致鴨血粉絲店被誤以為是侵權方。」

另據揚子晚報報導，朱先生表示，該餐吧店內古風牆繪、餐具印花類似「LV老花花紋」，裝飾由學生設計團隊製作，「當時也特意叮囑不要涉及侵權，拿到設計後把很多圖案做了二次修改，之後還是被起訴了」，主要是為打造中古風，並無蹭名牌的想法。他說，接到法院通知時店鋪已因虧損200多萬元（人民幣，下同，約29.4萬美元）倒閉，「得知被起訴非常懵。」他並稱，關店前LV方在他不知情時進店調查取證，下載並打印網路評價作為證據。

朱先生透露判決書內容，「一開始他們索賠120萬，今年3月判決書中確定賠付LV經濟損失6萬元，加上其他費用總計11萬元。」他說，「目前沒有能力賠付，還在協商中，我這個店已經虧損200多萬了。」

此事在網路上也引發網友熱議，有網友說，「LV在中國密集維權，從茉莉奶白到鴨血粉絲、再到平價餐吧，其目的何在？」也有網友表示，「LV盜用中國傳統花紋，讓他淪為垃圾品牌。」還有網友說，「中國到處都有這些花紋，它是想以後靠訛錢度日嗎？天天告都告不完。」另有網友則說，「人家有法律依據，商業社會就是這樣。」

報導指出，LV訴新茶飲品牌「茉莉奶白」侵權案已於6月29日作出一審判決，目前仍在上訴期內。LV早已在中國全品類註冊多款形態各異的花卉商標，除四葉花卉圖形外，還註冊多款花卉商標，涵蓋餐飲、住宿、鈕扣、拉鏈等多個國際分類，旨在構築嚴密的法律護城河，防止品牌標識被「蹭熱度」。

儘管LV尚未直接進軍餐飲行業，但對花卉元素的高壓管控釋放出明確信號，無論侵權方規模大小、行業是否直接相關，一旦觸碰商標紅線都可能面臨訴訟。

餐飲店使用了與LV經典四葉花卉圖案高度近似的紋樣。（取材自微博）
餐飲店使用了與LV經典四葉花卉圖案高度近似的紋樣。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 報導指出，LV近期在中國跨行業提告，對象包括網紅奶茶品牌茉莉奶白、南京鴨血粉絲店，以及一家平價餐吧，顯示其維權範圍已延伸到餐飲業。

  • 店主表示，真正被指侵權的是曾經營的平價餐吧，因借用隔壁鴨血粉絲店執照辦收款碼，才讓鴨血粉絲店被誤列為被告，並非店家直接侵權。

  • 朱先生稱，LV原本索賠120萬元，後來判決約需賠6萬元，連同費用共11萬元；此事也引發網友爭論，有人批評LV過度維權，也有人認為依法提告合理。

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