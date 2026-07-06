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男友留學英國熱壞了 成都女花2千運費 寄去千元空調

中國新聞組／北京6日電
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歐洲近期遭遇罕見熱浪，身處法國、德國、英國等地的中國留學生為實現「空調自由」費盡...
歐洲近期遭遇罕見熱浪，身處法國、德國、英國等地的中國留學生為實現「空調自由」費盡心思。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

歐洲近期遭遇罕見熱浪，身處法國、德國、英國等地的中國留學生為實現「空調自由」費盡心思，除向國內親友求助寄送空調外，還有人在網上尋找拼單搭子省錢，成都一名女大生更花費2000多元（人民幣，下同，約294.7美元）運費，只為將千元空調寄往在英國的男友處。

極目新聞報導，成都大學生麻芝表示，男友在英國留學，公寓未裝空調，連日高溫讓房間十分悶熱，「他說晚上根本睡不著，我就想著給他寄一台過去。」她說，公寓不允許安裝掛壁空調，只能買移動式，「志高的移動式空調就1000多元，運費差不多2000多元，前兩天剛發貨，目前還沒收到。」

在法國巴黎工作的華人「巴黎熱心市民」說，今年法國夏天炎熱程度明顯超出往年，「以前白天30攝氏度左右，晚上很快就涼快了，今年最高40多攝氏度，晚上還有30多攝氏度，真正降溫要等到凌晨2、3時。」她說，曾嘗試往身上噴水、抱冰凍礦泉水睡覺，效果都有限，「法國本土空調基本已經搶光了，當時只能不停刷其他電商平台，看什麼時候還能搶到。」她說，雖然最終買到移動空調，製冷效果和噪音都無法與國內分體式空調相比，但至少能睡個安穩覺。

據報導，德國留學生小益今年5月第一波熱浪來臨時就提前購買移動空調，「感覺今年熱得特別早，就覺得天氣有點反常。」她說，德國老房子保溫性能好，本為抵禦冬季嚴寒設計，夏天熱量卻散不出去，上周室溫最高達35攝氏度，「亞馬遜基本已經沒貨，Joybuy偶爾還能搶到，實在不行只能去義大利、西班牙或者南法買了。」她說，空調內含製冷劑運輸受限，部分產品無法航空運輸，只能選鐵路或海運，「雖然移動空調噪音較大，每個月電費也會高上一些，但為了能睡覺，這點代價還能接受。」

不少留學生也看準平台優惠尋找「拼單搭子」。在德國留學的小愛說，看到Joybuy推出滿399歐元減100歐元活動後，便在社交媒體發帖尋找拼單夥伴，「當天就找到了拼單搭子，第二天貨就送到了，確實優惠了不少。」

也有人未能順利買到。定居英國的唯唯說，她曾成功下單移動空調，但最終收到平台退款郵件，原因是商品缺貨，下批要等到9月左右到，「也考慮過從國內轉運，但因為型號等原因，最後還是沒有買成。」

報導指出，一家國際物流公司業務負責人表示，今年5月起公司陸續接到諮詢空調運輸的客戶，目前德國、法國、英國是諮詢和運輸較多的目的地，「無論是個人消費者還是商家，今年發往歐洲的空調運輸量都比往年多。」另一家物流公司則表示，寄送空調到歐洲報價約每公斤66元至75元人民幣，超過25公斤貨物每公斤加收10元附加費。

歐洲近期遭遇罕見熱浪，身處法國、德國、英國等地的中國留學生為實現「空調自由」費盡...
歐洲近期遭遇罕見熱浪，身處法國、德國、英國等地的中國留學生為實現「空調自由」費盡心思。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

精華 FAQ

  • 因男友在英國留學，公寓沒有空調，連日高溫讓他晚上難以入睡。她因此購買移動式空調，雖然運費超過兩千元，仍希望改善男友的居住環境。

  • 不少人透過電商平台搶購移動式空調，也有人在社群媒體尋找拼單搭子分攤優惠與運費。若當地缺貨，部分人還會考慮從國內轉運或改往鄰國購買。

  • 因歐洲出現罕見熱浪，法國、德國、英國等地氣溫屢創新高，許多房屋又未裝冷氣，導致降溫需求暴增，連物流公司都表示諮詢與運輸量明顯上升。

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