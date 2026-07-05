中國作家蔣方舟被舉報「論文造假」人民大學：未發現學術不端

中國青年作家蔣方舟被舉報碩士論文造假，人民大學昨天公布調查結果稱：只是文字表述不規範，未發現學術不端。(新華社)

中國青年作家、人民大學文學院2019屆碩士畢業生蔣方舟日前被北京清華大學教授蕭鷹舉報「碩士論文造假」，受到輿論關注。人民大學5日晚間發布情況通報稱，經調查認定，該畢業生對碩士學位論文註釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在「學術不端」行為。

據新華社報導，情況通報稱，人大接到舉報後，迅速成立了由校內外8位該領域知名專家組成的專案調查小組，並聘請知識產權法、行政法領域的法律專家全程參與、全程監督，保證調查過程和調查結果的合法性與公正性。調查小組透過調取被檢舉人碩士學位論文、比對文獻資料、多次問詢被檢舉人相關情況等方式，對檢舉資料和被檢舉人的說明資料進行逐一核查，形成調查結果報告。結果認定蔣方舟碩士學位論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範。

依據相關規定，學校約定涉事學生導師，暫停其研究生招生資格一年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告並切實進行整改。

人民大學表示，將舉一反三，壓實相關主體責任，進一步完善學位論文全過程品質管理與監控機制，嚴把學位論文品質關，全面提升人才自主培養品質。

清大教授蕭鷹2025年8月11日在本人實名認證微信公眾號「肖鷹美學」發表文章，公開舉報身為人大文學院2019屆畢業生的蔣方舟碩士論文嚴重抄襲和普遍造假。此後10個多月，陸續發表多篇補充舉報材料文章。蔣方舟對舉報完全否認，指責蕭鷹長期的攻擊侮辱與誹謗，並稱已報警處理。

據公開資料，蔣方舟從7歲開始寫作，9歲寫成散文集《打開天窗》，該書被湖南省教委定為素質教育推薦讀本並改編為漫畫書；12歲在《南方都市報》開設專欄 。 2005年當選為中國少年作家學會主席 。2008年被北京清大「破格」錄取，曾引起了較大爭議；2009年10月在《人民文學》雜誌社主辦的第七屆人民文學獎評獎中，蔣方舟獲得散文獎。

2012年，蔣方舟從清華大學畢業，並就任《新周刊》雜誌副主編。 2016年9月13日，蔣方舟成為中國人民大學文學院第二屆創意寫作研究生班學員，師從作家閻連科。 2023年10月，帶著新書《主角》回到故鄉襄陽開展閱讀分享活動。