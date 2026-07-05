孫楠為楚超開球 2萬人大合唱 同日體驗武漢「過早」文化

歌手孫楠為楚超「武漢vs隨州」比賽開球。（取材自九派新聞）

中國湖北省城市足球聯賽（楚超）第九輪4日晚在武漢 五環體育中心舉行，武漢華工科技隊主場以3：0大勝隨州炎炎隊，繼續領跑積分榜。賽前，歌手孫楠驚喜現身為比賽開球助威，全場2萬多名球迷齊聲大合唱「五星紅旗你是我的驕傲，五星紅旗我為你自豪」。

九派新聞報導，比賽上半場，武漢隊球員閆新禹、鄧淵澤、蔡成翰等均獲得有威脅的射門機會，但隨州隊防守極為頑強，守門員吳易洋也憑藉神奇發揮，力保城門不失。進入下半場後，武漢隊終於顯露優勢，最終憑藉閆新禹梅開二度，以及老將章艮的遠射破門，將比分鎖定在3：0，繼續捍衛主場不敗紀錄。報導提到，當天有400名隨州球迷抵達武漢，氣勢恢宏。武漢隊將於7月18日客場挑戰孝感隊。

另據極目新聞報導，為此役開球的孫楠4日上午頂著大雨前往武漢糧道街，體驗當地著名的「過早」文化。孫楠直接前往人頭攢動的趙師傅熱乾麵，在朋友的指導下快速拌麵，並說，「我吃過很多次熱乾麵，但是這家是第一次吃，好吃！」不過熱乾麵略乾，孫楠幾次被噎到，圍觀市民小聲提醒，「怎麼沒人給他一碗蛋酒。」隨後工作人員買來綠豆湯。吃麵過程中，孫楠還了解了熱乾麵的歷史與「派別」。

報導指出，不少來趙師傅家「過早」的遊客發現了隱藏在角落的大明星，舉起手機拍攝之餘感嘆「賺了賺了」。現場也有不少孫楠的歌迷聞訊趕來，其中甚至有從南昌專程到武漢的「00後」歌迷。受訪時，這些歌迷表示，是透過「歌手2024」節目認識並喜歡上孫楠，「他唱歌太厲害了，10月的武漢演唱會，我們還會來」。

孫楠頂著大雨來到糧道街體驗武漢著名的「過早」文化。（取材自極目新聞）