成都男每天遭黑鳥蹲點攻擊 崩潰了 網友：誰叫你穿這樣

大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）

中國四川成都一名網友近日在社交平台發文，反映每天騎車經過一排大樹下時，總會遭到一隻黑鳥連續攻擊，十幾秒內頭部被擊中多達6次，甚至該鳥還會特意穿越馬路蹲點等候，再次發動攻擊。男子發文後，網友紛紛點評，「你這打扮太怪異，難怪被攻擊」。

紅星新聞報導，網友「桃金小豬仔」日前在社交平台發帖稱，「這只鳥天天路過打我，但對我也算客氣了，沒丟屎。大佬，惹不起惹不起，下次繞路走。」網友發布的視頻顯示，該網友身穿防曬服、頭戴面罩與墨鏡，從一排大樹下騎車經過，樹上空中電線密布。騎行途中，一隻黑鳥突然從其身後飛掠而過，朝其頭部發起攻擊，網友被擊中後發出叫聲，短短十幾秒內遭攻擊頭部高達6次。

該網友表示，「我也不知道怎麼惹到它的，突然有一天就這樣的，都快一個星期了，天天這樣。要命的是，這只鳥在我回去的路上也打我，它突然穿過大馬路，特意蹲點再打我一回。」

據報導，浙江省野鳥會副理事長程國龍表示，當前正值鳥類繁殖高峰期，鳥類攻擊人一般屬於護巢行為，當人類過度靠近鳥巢，親鳥便會發出警告並發動攻擊，方式包括啄人頭髮或朝人拉屎，且會認準目標持續攻擊。

程國龍說，麻雀、白頭鵯等小型鳥類智力有限，只會鳴叫示警；而八哥、杜鵑、黑翅長腳鷸、黑卷尾、烏鴉、烏鶇等中型鳥類智商較高，會鎖定目標攻擊驅趕。他指出，持續攻擊該網友的鳥類為黑卷尾，常停留在高大樹木與電線上，捕獵時會俯衝擒獲獵物後飛回高處進食，每年6至7月為其繁殖期。

程國龍分析，該鳥主動攻擊網友的原因，一是網友路過距離鳥巢過近，二是此前曾有穿戴同款衣帽、外形相似者靠近巢穴，被其記下樣貌。程國龍建議，網友可更換衣物降低辨識度，並表示親鳥護巢攻擊行為通常僅持續7至10天，一段時間後便會淡忘。

報導指出，該貼文也引發網友討論，有網友分享類似經歷稱，「以前我也遇過的，大樹上面有鳥窩，鳥是黑顏色的，我們這邊叫它黑烏鴉，只要有人經過鳥窩它就飛過來啄你的頭。」也有網友調侃當事人的穿著，「你穿成這樣，黑鳥當你是入侵地球的異類，這隻鳥是保護地球的勇士，給它點讚」。

大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）

大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）