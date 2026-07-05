我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年帆船大遊行 紐約港擠滿人潮

紐約市上半年槍案凶殺創同期新低 強暴、仇恨犯罪上升

成都男每天遭黑鳥蹲點攻擊 崩潰了 網友：誰叫你穿這樣

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）
大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）

中國四川成都一名網友近日在社交平台發文，反映每天騎車經過一排大樹下時，總會遭到一隻黑鳥連續攻擊，十幾秒內頭部被擊中多達6次，甚至該鳥還會特意穿越馬路蹲點等候，再次發動攻擊。男子發文後，網友紛紛點評，「你這打扮太怪異，難怪被攻擊」。

紅星新聞報導，網友「桃金小豬仔」日前在社交平台發帖稱，「這只鳥天天路過打我，但對我也算客氣了，沒丟屎。大佬，惹不起惹不起，下次繞路走。」網友發布的視頻顯示，該網友身穿防曬服、頭戴面罩與墨鏡，從一排大樹下騎車經過，樹上空中電線密布。騎行途中，一隻黑鳥突然從其身後飛掠而過，朝其頭部發起攻擊，網友被擊中後發出叫聲，短短十幾秒內遭攻擊頭部高達6次。

該網友表示，「我也不知道怎麼惹到它的，突然有一天就這樣的，都快一個星期了，天天這樣。要命的是，這只鳥在我回去的路上也打我，它突然穿過大馬路，特意蹲點再打我一回。」

據報導，浙江省野鳥會副理事長程國龍表示，當前正值鳥類繁殖高峰期，鳥類攻擊人一般屬於護巢行為，當人類過度靠近鳥巢，親鳥便會發出警告並發動攻擊，方式包括啄人頭髮或朝人拉屎，且會認準目標持續攻擊。

程國龍說，麻雀、白頭鵯等小型鳥類智力有限，只會鳴叫示警；而八哥、杜鵑、黑翅長腳鷸、黑卷尾、烏鴉、烏鶇等中型鳥類智商較高，會鎖定目標攻擊驅趕。他指出，持續攻擊該網友的鳥類為黑卷尾，常停留在高大樹木與電線上，捕獵時會俯衝擒獲獵物後飛回高處進食，每年6至7月為其繁殖期。

程國龍分析，該鳥主動攻擊網友的原因，一是網友路過距離鳥巢過近，二是此前曾有穿戴同款衣帽、外形相似者靠近巢穴，被其記下樣貌。程國龍建議，網友可更換衣物降低辨識度，並表示親鳥護巢攻擊行為通常僅持續7至10天，一段時間後便會淡忘。

報導指出，該貼文也引發網友討論，有網友分享類似經歷稱，「以前我也遇過的，大樹上面有鳥窩，鳥是黑顏色的，我們這邊叫它黑烏鴉，只要有人經過鳥窩它就飛過來啄你的頭。」也有網友調侃當事人的穿著，「你穿成這樣，黑鳥當你是入侵地球的異類，這隻鳥是保護地球的勇士，給它點讚」。

大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）
大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）

大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）
大鳥俯衝飛掠擊打網友頭部。（取材自橙柿互動）

精華 FAQ

  • 他騎車經過一排大樹下時，疑似靠近黑卷尾鳥巢而遭護巢攻擊。專家認為鳥類在繁殖期會鎖定特定目標反覆驅趕，因此才會出現連日襲擊情況。

  • 影片顯示，男子騎行經過時，黑鳥會突然俯衝衝向頭部，短短十幾秒內就擊中至少六次，甚至還會穿越馬路回到路線上蹲點再度發動攻擊。

  • 浙江野鳥會副理事長程國龍認為，該鳥應為黑卷尾，因其常在高樹與電線活動，繁殖期約在六月至七月；建議男子更換衣物、降低辨識度並繞路避開。

上一則

習近平「超級幕僚長」蔡奇 把關忠誠新血助完成2大業 曾訪台灣讚這事

延伸閱讀

「每天都來拉屎」趕走築巢斑鳩慘遭「定點轟炸」杭州男崩潰

「每天都來拉屎」趕走築巢斑鳩慘遭「定點轟炸」杭州男崩潰
新疆小伙撞臉耶穌 戴荊棘冠懟老外暴紅

新疆小伙撞臉耶穌 戴荊棘冠懟老外暴紅
1600萬流量狂轟 健身網紅逛UNIQLO「當眾試穿」日網怒灌：毫無常識

1600萬流量狂轟 健身網紅逛UNIQLO「當眾試穿」日網怒灌：毫無常識
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
109東莞艦和110安慶艦。(新華社)

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

2026-07-02 02:28

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」