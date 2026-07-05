上海男子競選樓組長 被當眾宣讀犯罪紀錄 氣得當場報警

上海一名男子競選樓長，被當眾宣讀犯罪紀錄。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海魯姓男子競選樓組長時，被當眾宣讀早年詐騙前科。

上海魯姓男子競選樓組長時，被當眾宣讀早年詐騙前科。 重點二： 鎮政府稱為讓居民代表知情，男子則認為嚴重侵犯隱私權。

鎮政府稱為讓居民代表知情，男子則認為嚴重侵犯隱私權。 重點三：警方曾立案調查，後以沒有違法事實為由終止調查。

上海一名男子競選樓組長，被當眾宣讀犯罪紀錄，氣得他當場報警。事件引發網路熱議，個人隱私與社區安全如何平衡？

海報新聞報導，家住上海浦東新區曹路鎮韻秀佳苑小區的魯先生表示，今年4月，小區所屬的桐韻居民區召開居民代表會議。會上，自己的犯罪紀錄被現場當眾宣讀。在他看來，自己的個人隱私權被侵犯。

魯先生說，此前，他被自己所在樓棟的鄰居推選為樓組長候選人後，當地鎮政府在對候選人進行政審和聯審的過程中，發現其早年有犯罪紀錄。工作人員隨後告知他主動退出，「說我根本不在此審核範圍內，如果我不退出，就要在居民代表大會上公開我的個人信息」。

讓魯先生沒想到的是，今年4月6日召開的居民代表會議上，鎮政府的相關工作人員當場宣讀一份政審材料，公開他2005年6月因詐騙罪被判處有期徒刑6年的犯罪紀錄。

同小區相關知情者陸女士證實這一情況，她表示：「街道領導以及鎮政府領導是說了，讓我們知情。」

對此，魯先生表示，自己並非參選居委會主任等行政職務。按照相關法律，樓棟組長的選舉不適用此類政審程序，更不應在居民代表大會上公開其個人犯罪紀錄。「你拿出法律法規來，我認；你沒有法律法規，你就是違法了。」魯先生說。

事發後，魯先生當場報警。據他提供的材料顯示，4月8日，當地警方進行立案調查。

然而，6月5日，警方突然告知魯先生案件終止調查，理由為「沒有違法事實」。魯先生對此表示不認可，稱自己至今未收到鎮政府方面的直接回應。

有網友認為，樓組長雖不是公職人員，但參與了部分社區自治事務，相關工作可能涉及居民的切身利益。一個有過詐騙前科的人擔任樓組長，社區在選舉環節將信息告知居民代表，是對全體業主負責的一種做法。

也有觀點認為，樓組長選舉程序與政審標準不應與居委會選舉等同。刑滿釋放人員回歸社會後，在就業和參與社區事務方面應享有平等權利，當眾公開其犯罪記錄的做法涉嫌侵犯個人隱私。魯先生此前曾積極參與社區志願服務，被推選為樓組長候選人，說明其相關表現得到了鄰居的肯定。