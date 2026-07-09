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3歲女童被餵到70斤當搖錢樹…央視曝網紅兒童行業亂象

中國新聞組／北京5日電
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幼童被餵至70斤做吃播，示意圖。（視頻截圖）
幼童被餵至70斤做吃播，示意圖。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：央視曝光三歲女童被餵胖至70斤，成為吃播牟利工具。
  • 重點二：網紅兒童亂象包括危險整蠱、成人化炒作與擺拍衝突。
  • 重點三：亂象成因在家長逐利、平台失守與監管滯後，須三方聯動整治。

隨著短視頻的普及，愈來愈多未成年人被推上網路平台，被稱為「網紅兒童」。流量背後，一系列傷害未成年人身心健康的亂象也悄然滋生。

近日，央視曝光網紅兒童行業諸多亂象，一則三歲女童被家長刻意餵養至70斤（35公斤）、靠吃播博取流量牟利的新聞，刺痛無數公眾的目光。本該天真爛漫、自由成長的孩童，淪為家長和平台的「流量工具人」。除此之外，生吞蟲草、刻意製造手足矛盾、兒童成人化炒作、拍攝不符合年齡的言行等亂象層出不窮。在流量至上的浮躁風氣下，童真被明碼標價，童年被肆意透支，未成年人的身心健康遭遇嚴重侵害，整治網紅兒童亂象已然刻不容緩。

據報導，三歲70斤的肥胖女童，是這場流量鬧劇最沉重的縮影。幼兒階段是身體發育的關鍵時期，過度餵養會引發肥胖症、內分泌紊亂、心肺負擔過重等一系列健康問題，為終身疾病埋下隱患。而比身體傷害更可怕的，是不可逆的心理創傷。長期在鏡頭前刻意表演、迎合觀眾，會讓孩子過早沾染功利思維，形成自我物化的認知，誤以為自身價值取決於流量高低、點讚多少。

縱觀網紅兒童亂象，其傷害具有普遍性、隱蔽性和長期性，早已形成完整的灰色產業鏈。除極端吃播透支兒童身體健康，各類博眼球套路屢見不鮮。有的自媒體惡意整蠱未成年人，讓孩子生吞蟲子、野草等危險物品，以獵奇畫面吸引流量；有的刻意剪輯、擺拍姊弟互毆、兄妹反目的衝突場景，製造家庭矛盾博取關注，扭曲孩子的親情觀；有的將低齡兒童模特包裝成情侶人設，進行成人化炒作，借助兒童流量帶貨變現；還有的誘導幼童說出成熟、世俗、不符合年齡的話語，刻意製造「早熟人設」博取熱度。

報導稱，網紅兒童亂象的滋生蔓延，根源在於多方責任的缺位。家長的功利短視是首要誘因，部分家長被流量收益裹挾，將育兒異化為逐利工具，無視兒童成長規律和合法權益，親手透支孩子的童年。部分平台為追求流量熱度、用戶活躍度，對低俗、獵奇、侵害未成年人的內容審核寬鬆、縱容默許，過濾機制形同虛設，任由不良內容傳播擴散。此外，過往監管存在滯後性，部分灰色地帶界定模糊，導致違規成本低、亂象屢禁不止。

值得欣慰的是，相關亂象早已被納入法治監管體系。「可能影響未成年人身心健康的網絡信息分類辦法」對各類侵害兒童的不良網路信息作出了明確界定和禁止規定，為整治亂象提供了清晰的執法依據。守護未成年人成長，斬斷兒童流量灰色產業鏈，需要家長、平台、監管部門三方聯動、協同發力。

精華 FAQ

  • 這起事件反映家長為追逐流量與收益，將幼兒過度餵養並用於吃播牟利，讓孩子淪為流量工具，也暴露出對未成年人身心健康的嚴重侵害。

  • 常見亂象包括讓孩子生吞蟲草、昆蟲或野草，擺拍手足衝突，將低齡兒童包裝成成人化人設，甚至誘導其說出不符合年齡的世俗話語博熱度。

  • 亂象持續蔓延，主因是家長逐利、平台審核寬鬆、監管存在滯後。治理上需依相關規範明確禁區，並由家長、平台與監管部門協同發力。

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