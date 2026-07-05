青島嶗山景區也有「刀片網」 管理方回應被打臉…

山東網友稱嶗山也有泰山同款「刀片網」。（網路截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青島嶗山景區被爆同樣設有刀片刺繩隔離網，引發爭議。

青島嶗山景區被爆同樣設有刀片刺繩隔離網，引發爭議。 重點二： 景區稱設施位於非開放區域，與正常遊覽路線不交叉。

景區稱設施位於非開放區域，與正常遊覽路線不交叉。 重點三：環保部門查無該工程環評審批，程序合法性遭質疑。

繼山東泰山景區安裝長達135公里的「刀片刺繩隔離網」引發關注後，近日又有網友踢爆，同屬山東的國家級風景名勝區——青島嶗山風景區，也早已布設同款設施。景區管理方雖緊急回應強調設施位於非開放區域，卻隨即遭到當地環境保護部門「打臉」揭露其未有環評審批手續，讓這起風波陷入程序合法性的黑洞。

據上游新聞報導，有山東網友在社群平台上發出嶗山局部山體的照片，畫面中綠色圍欄上架設著密密麻麻、呈螺旋狀排列的滾筒式刀片隔離鐵絲網，並靈魂質問「嶗山刀片網不該拆了嗎？」。對此，評論區意見針鋒相對。支持景區的網友認為，嶗山每年都有大量「驢友」非法穿越野路線受困，搜救行動勞民傷財，且私自進山極易引發森林火災，採取強力手段無可厚非；但反對者則批評「大好河山不該畫地為牢」，這種極具殺傷力的刀片網實在不可取。

事實上，嶗山風景區對違規穿越的治理由來已久。景區官方在2022年曾公開發文，宣傳其結合「技防、人防、物防」的治理組合拳，其中「物防」一項便明文寫道「加裝鐵蒺藜2000餘米，更換隔離網100餘米」，顯見此類設施已存在多年。

面對排山倒海的質疑，嶗山九水管理處工作人員3日向媒體澄清，強調景區核心遊覽區及遊客密集區域「絕對沒有」布設該類設施，正規步行道全程安全無虞。該工作人員指出，「刀片網」僅布設在高山非開放區等普通遊客無法抵達的地帶，與正常遊覽路線完全不交叉。

然而，景區看似理直氣壯的安全防護理由，卻在行政審批程序上踢到鐵板。據中國新聞周刊記者致電青島市生態環境局嶗山分局查證該項目的環評審批手續時，環保部門核實後當場給出令人震驚的回應：「目前未查詢到相關審批手續。」並強調按常理景區施工前應有備案，但該局至今「未收到過相關項目的申請」。

根據規定，在國家級風景名勝區內進行此類工程，除需遵循規畫、通過專家論證，最關鍵的就是必須經過「環境影響評價論證」，由環保部門評估是否會對資源與生態保護造成衝擊。

尤其日前才剛有博主曝光，泰山景區的刀片網活活「咬死」了一隻野生黑羊，導致其皮開肉綻、掙扎至死。這場悲劇更讓公眾反思，野生動物無法辨識警示牌，這類形同陷阱的致命工事，是否正以「保護生態」為名行「破壞生態」之實？

嶗山風景區這條長達2000多公尺的鐵蒺藜與無數滾筒刀片，究竟是誰簽字批准的「政績」？其背後沉默的「審批黑洞」與環評缺失，恐非景區一句「與常規遊線不交叉」就能輕輕帶過。

嶗山景區曾為打擊驢友違規穿越修補更換加裝了隔離網。（取材自嶗山風景區官方圖）