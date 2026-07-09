人體工學椅平替版？廣東「省椅」紅了 癱得下各種坐姿

廣東省椅被指是人體工學椅平替。(取材自小紅書)

當北上廣深的年輕人為了選購動輒上千元人民幣的「人體工學椅」糾結不已時，一把幾十塊錢的塑料椅，人稱廣東省「省椅」，憑藉極簡設計與親民價格，在網路上掀起熱議。

南方+報導，這把椅子被指是昂貴人體工學椅的「平替」，有靠背、扶手，色彩鮮豔，材質為塑料，因常見於廣東而得名。與人體工學椅講究支撐、回彈、坐深、底盤不同，省椅的評測標準只有四個字：「靠得住，搭得上，癱得下，涼快。」有網友形容：「原來這個世界上能夠穩穩接住你的，除了豆包，就是省椅！」

不少人好奇，為何一把外觀平凡的塑料椅，坐感卻勝過許多售價數百元的工學椅。有分析指出，這類經典設計採用的聚丙烯材料具有天然彈性，坐下時椅背與椅面會隨體重產生輕微彎曲與張力，形成一種「軟性支撐」，比廉價的硬式腰托更為舒適。

價格更是省椅的一大優勢。在廣東，線下售價一般不超過45元人民幣，即使線上含運費也僅需幾十塊，對租房過渡的打工人而言，購買毫無心理負擔。

省椅用途更是被廣東人開發到極致：可以出現在大排檔的夜宵攤上，也能當作客廳餐椅、化妝椅，甚至充當床頭櫃，放置紙巾、充電器與水杯。掃地拖地時單手就能提起，梅雨季節還能墊在家具腳下防潮，有人甚至用省凳搭配麻繩，做成田園風貓爬架。

在廣東，「平、靚、正」是日常生活的美學信條——拉捨爾被子是全省統一的過冬必備品，月餅盒常被當作保險箱，雙飛人藥水更被視為「啥都能治」的神奇存在。這些「省物」遵循同一邏輯：實用優先，不參與高級感競賽，只解決生活裡的真實需求。有網友總結：「在廣東，生活先發生，美學再說。」

廣東省椅在網路上掀起熱議。(取材自南方+)

廣東省椅在網路上掀起熱議。(取材自南方+)