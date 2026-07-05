深耕維德角23年 浙江商人曝與世界盃「暴紅門將」交情匪淺

林杰和沃津哈母親安娜在機場合影。（取材自都市快報)

維德角 傳奇門將沃津哈（Vozinha）在世界盃 足球賽的超神表現，讓這個人口僅54萬、國土面積4000多平方公里的島國紅了。在維德角深耕23年的中國商人林杰，不僅贊助沃津哈效力過的百年俱樂部，還與這位門將關係密切。

都市快報報導，維德角對陣阿根廷前，林杰在朋友圈寫道：「兄弟姐妹們，我們馬上送阿根廷回家。」儘管維德角最終惜敗，他仍難掩激動：「這次雖然是輸了，但像這種球賽是很少見的，會載入史冊的。昨晚這個球賽讓梅西 喘不過氣來。」

林杰是溫州市甌海區僑商總會副會長，與沃津哈交情深厚，其表妹更在林杰妻子的服裝店工作。世界盃期間，林杰每天提前上班接聽中國媒體電話：「這些天，我一般都是早上7點多去了辦公室，跟記者們聊一會天。我非常願意把維德角介紹給國內，介紹給世界。」他說，足球是當地最受歡迎的運動，孩子們沒有球場，就在沙灘上踢。

2003年，22歲的林杰跟隨親戚赴維德角經商，從溫州輾轉香港、南非、薩爾島，耗時近30小時才抵達。當時當地物資匱乏，一雙拖鞋要價百元人民幣，市場幾乎被歐洲商品壟斷。林杰從服裝店打工做起，兩年後自立門戶，2006年更整貨櫃從義烏進貨，憑高性價比商品打開市場，同時涉足建材、房地產。23年間，他從身無分文成為維德角總理、市長的座上賓，「維德角人很好相處，用真誠打動他們，大家真心換真心。」

林杰長期贊助當地百年球會明德倫塞體育俱樂部，沃津哈零封西班牙後，林杰第一時間登門道賀，還曾協助其母來美國觀賽，並在沃津哈兒時街區牆面繪製畫像。他說，這是「根植在溫州人骨子裡的互幫互助精神」。

如今林杰定居維德角，大兒子小學初中都在中國國內就讀，小兒子則從小念維德角學校。他直言：「中國的父母很捲，補課很商業化。維德角的教育氛圍非常好，公辦學校不花錢，沒什麼學業壓力，教學方式也很靈活。」不過因缺乏中文老師，小兒子中文書寫仍是短板。

林杰贊助的mindelense俱樂部，中間林杰，旁邊是俱樂部主席和副主席。（取材自都市快報)