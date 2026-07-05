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賭博預測、一鍵脫衣惹議 豆包、千問15日下架AI智能體

記者林宸誼／綜合報導
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中國AI監管持續收緊，兩大生成式AI平台「豆包」與「通義千問」（Qwen）相繼宣...
中國AI監管持續收緊，兩大生成式AI平台「豆包」與「通義千問」（Qwen）相繼宣布，將於7月中旬全面下線智能體（Agent）功能。（中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：豆包與千問將於7月15日下架部分AI智能體功能。
  • 重點二：監管整頓賭博預測、一鍵脫衣等違規AI代理成主因。
  • 重點三：平台正從C端UGC轉向B端企業服務與合規經營。

字節跳動旗下的豆包及阿里巴巴旗下的千問，4日不約而同宣布，將從7月15日下架AI智能體（或稱AI代理，Agent），主因中國官方整頓AI代理違規功能，例如賭博預測及一鍵脫衣等，業者將在修改好後重新上線。

除監管壓力外，商業化變現困境同樣是推動此次調整的內在動因。分析認為，擬人化閒聊及小眾角色類智慧體通常產生零散、高頻的輕量化對話調用，算力消耗高而單體商業價值低，屬於典型的「高耗低效」業務形態。

華爾街見聞報導，值得注意的是，7月15日恰為「人工智慧擬人化互動服務管理暫行辦法」施行之日，監管趨嚴背景下，兩大平台選擇同日下線或非巧合。

此次調整波及的是AI平台C端用戶最核心的個性化使用場景，包括角色扮演、專屬助手及垂直工具類智能體。

監管層面的整治行動已先行一步。6月26日，上海市委網信辦通報「清朗·整治AI應用亂象」專項行動第一階段成果，累計下架違規智慧體1.4萬餘個，其中稀宇（MiniMax）旗下「一鍵脫衣」、賭球博彩等違規智慧體成為重點整治對象。

目前，上海市委網信辦已向近百家重點平台完成法規宣貫，督導企業履行合規義務。

兩家平台均為現有使用者提供數據保存的過渡窗口。豆包方面，功能下架後用戶仍可在一段時間內查看並自行保存智能體信息及歷史對話；10月15日後，豆包將依據隱私政策對相關數據進行處理，屆時數據將無法查看或恢復。

豆包建議使用者以截圖或匯出文本方式提前備份，並將智能體創建及對話功能遷移至貓箱（CatBox）App。

通義千問同樣建議用戶在下架前透過複製、截圖、匯出對話等方式保存重要內容，下架後將無法繼續訪問相關智能體配置資訊及歷史對話紀錄。

隨著頭部平台相繼收縮C端智能體布局，AI應用市場的競爭邏輯正在發生根本轉變。合規能力與可持續的商業閉環，將取代使用者規模與功能豐富度，成為下一階段平台競爭的核心維度。

在AI應用從「跑馬圈地」轉向「價值驗證」的階段，這類使用者生成內容（UGC）智能體雖能帶來短期流量與使用者活躍數據，卻難以轉化為直接商業收入，存續的經濟合理性正在受到質疑。

通義千問的B端轉型動作已有跡可循。千問於6月3日宣布面向全行業第三方企業和開發者全面開放Agent與Skill接入許可權，瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城、東方航空等龍頭品牌，已率先啟動服務測試。

這一戰略轉向顯示，平台正將資源從低價值的C端UGC生態，向高價值的B端企業服務場景集中。

中國官方整頓AI代理違規功能，業者將在修改好後重新上線。 （新華社）
中國官方整頓AI代理違規功能，業者將在修改好後重新上線。 （新華社）

精華 FAQ

  • 主要原因是中國官方正加強整頓AI代理的違規功能，包括賭博預測、一鍵脫衣等內容；同時，兩家平台也面臨商業化變現不易與高算力、低收益的壓力。

  • 受影響的是C端用戶最常使用的個性化場景，例如角色扮演、專屬助手與垂直工具類智能體。這些功能雖能帶來活躍度，但也更容易出現合規風險。

  • 豆包與千問都提供過渡期，讓用戶可先查看、複製、截圖或匯出對話內容保存重要資料；之後將依隱私政策處理相關數據，歷史紀錄可能無法再查看或恢復。

人工智慧 字節跳動 阿里巴巴

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