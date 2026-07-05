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去年諾貝爾獎得主全職加盟清華 主導AI材料化學研究

中國新聞組／北京5日電
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諾貝爾化學獎得主奧馬爾·亞吉，加盟清華大學。 （取材自人民日報客戶端）
諾貝爾化學獎得主奧馬爾·亞吉，加盟清華大學。 （取材自人民日報客戶端）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：諾貝爾化學獎得主亞吉全職加盟清華，主導AIMATRY中心。
  • 重點二：他將推動AI賦能材料設計與合成，強化化學前沿研究。
  • 重點三：清華稱將打造AI+化學平台，延攬國際學者協力攻堅。

清華大學成功將去年諾貝爾化學獎得主奧馬爾‧亞吉（Omar M. Yaghi）招致麾下。亞吉全職加盟清華後，將主導建設校級AI材料化學研究中心（AIMATRY），開發具有前瞻性的AI賦能材料設計與合成技術。

綜合明報、新華網客戶端報導，亞吉上世紀90年代開創網狀化學，開發出新型材料金屬有機框架材料（MOFs）、共價有機框架材料（COFs）、分子編織（Molecular Weaving）等新型材料，應用於清潔能源（氫氣、甲烷）儲存、二氧化碳捕捉、沙漠「空中取水」、非均相催化從等領域。亞吉表示，目前正聚焦水資源、碳中和與可持續發展等全球性議題，著力破解制約人類發展的共性難題。

校長李路明對亞吉的加盟表示熱烈歡迎與誠摯祝賀，強調清華大學積極延攬全球頂尖學者。他指出，亞吉教授是全球頂尖的化學材料學家，與清華有著深厚的淵源，期待亞吉教授為推動化學學科新百年的高質量發展注入強勁動力，帶動多學科聚焦前沿交叉領域合力攻堅，共同為清華譜寫新篇章。

亞吉此前在加州大學伯克利分校任教，去年更獲授予加州大學最高級別的「大學教授」頭銜。亞吉2022年已受聘為清華大學核能與新能源技術研究院名譽教授。據清華大學新聞稿，亞吉將積極發揮自身國際影響力，聯合相關領域知名學者在清華打造AI+化學教學研發一體化平台。

其實，中國近年在全球範圍搶奪頂尖學者。1988年諾貝爾化學獎得主、德國生物化學家米歇爾（Hartmut Michel），4月全職擔任吉林大學教授。諾貝爾經濟學獎得主迪布維格（Philip H. Dybvig）早前表示將重返西南財經大學任教，校方尚未對外公布。迪布維格2021年底未獲西南財大續聘，2022年獲得諾貝爾經濟學獎，校方當時未能沾光，還被一些網友嘲諷「有眼無珠」。據彭博社報導，迪布維格曾被多名中國女學生指控性騷擾。

2025年諾貝爾化學獎得主奧馬爾·亞吉（中）加盟清華大學，將主導AI材料化學研究...
2025年諾貝爾化學獎得主奧馬爾·亞吉（中）加盟清華大學，將主導AI材料化學研究。 （新華社）

精華 FAQ

  • 亞吉全職加盟清華後，將主導校級AI材料化學研究中心AIMATRY的建設，聚焦以人工智慧提升材料設計、合成與研發效率，並整合跨領域資源推動前沿研究落地。

  • 亞吉在上世紀90年代開創網狀化學，發展出MOFs、COFs與分子編織等新型材料，廣泛應用於儲氫、甲烷儲存、二氧化碳捕捉、沙漠取水及催化等領域。

  • 清華認為亞吉是全球頂尖化學材料學家，且與校方淵源深厚，期待他帶動多學科攻堅。未來將聯合知名學者，打造AI+化學教學研發一體化平台。

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