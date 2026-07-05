死要面子？歐洲民眾瘋搶中製空調 但當局擬限制進口
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歐洲近期熱浪帶火了中國空調，在當地民眾瘋搶下，中國空調廠商日夜加班趕工生產運往歐洲，有中國官媒調侃這波熱潮讓原本一向喊著「中國產能過剩」的歐盟開始「服軟」。不過近日傳出，歐盟擬以環保為名構築貿易壁壘，通過收緊製冷劑標準、對中國空調加徵15%到25%的懲罰性關稅，限制中國空調進口。相關話題昨上了微博熱搜，不少中國民批評歐盟此舉是逼著普通民眾承受高溫煎熬，死要面子。
據中國官媒旗下帳號「玉淵譚天」及多個自媒體報導指出，歐洲擬以環保為名，通過收緊製冷劑標準、加徵懲罰性關稅、重分類產品三重手段限制中國空調進口，新規條款針對性極強，表面以低碳環保為名義，實則精準打壓占據歐洲大半市場的中國製造空調。
據報導，歐盟目前計畫的做法包括：自2027年1月1日起，要求新銷售的分體式空調製冷劑全球變暖潛能值（GWP）必須低於150。
中國出口歐洲的主力空調超90%使用R32製冷劑，其GWP值高達675至771，遠超歐盟新標準，面臨直接禁售風險，中國企業需投入巨大成本重建供應鏈和製造體系，此舉堪稱是對中國空調的「精準打擊」。
歐盟正在設計全新的「產能過剩管控工具」，一旦認定中國空調對歐出口增速「超標」，便可隨時啟動懲罰性措施，繞過傳統漫長的反傾銷調查流程，計畫對中國空調加徵15%至25%的懲罰性關稅。據分析，這足以大幅壓縮中國空調12%到20%的毛利率空間，迫使企業要麼虧損出貨，要麼將成本轉嫁給消費者。
此外，歐洲產業界計畫將暢銷的免安裝移動分體式空調，從「便攜小家電」重新畫歸為「固定式空調」。一旦重分類，單款機型認證費用將增加數萬歐元，測試周期從一個月拉長至半年以上，中國空調存量機型面臨違規風險，甚至可能被海關扣貨、平台下架。
據了解，歐盟擬採取這一連串措施的背景，是歐洲本土空調產能嚴重不足，全球80%以上的空調產能集中在中國。 歐洲銷量前五的空調品牌中已無歐盟企業，本土廠商面臨被徹底邊緣化的恐懼。但此舉也將同時限制了歐洲民眾在熱浪下購買空調的生活需求。
因歐洲多地遭遇熱浪，高溫使民眾急需降溫設備，而中國空調供應充足、價格具競爭力，因此在市場上迅速熱銷並大量出貨。 報導稱歐盟可能透過提高製冷劑環保門檻、加徵15%至25%懲罰性關稅，以及重分類產品等方式，迫使中國空調面臨更高成本與進口限制。 若限制落地，中國空調進口量可能下降，歐洲市場供給更緊張，民眾在熱浪中購買空調的選擇減少，價格也可能因此上升。
精華 FAQ
因歐洲多地遭遇熱浪，高溫使民眾急需降溫設備，而中國空調供應充足、價格具競爭力，因此在市場上迅速熱銷並大量出貨。
報導稱歐盟可能透過提高製冷劑環保門檻、加徵15%至25%懲罰性關稅，以及重分類產品等方式，迫使中國空調面臨更高成本與進口限制。
若限制落地，中國空調進口量可能下降，歐洲市場供給更緊張，民眾在熱浪中購買空調的選擇減少，價格也可能因此上升。
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