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中國民銀首例 武漢眾邦銀行被接管 線上助貸風險受關注

記者林宸誼／綜合報導
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中國國家金融監管總局宣布，接管武漢眾邦銀行，讓人民幣數兆元規模的線上助貸業務風險...
中國國家金融監管總局宣布，接管武漢眾邦銀行，讓人民幣數兆元規模的線上助貸業務風險再受關注，也凸顯出中國部分地方龍頭民企的壓力。（ 取材自澎湃新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國監管首度接管民營銀行，眾邦銀行因嚴重信用風險被接管一年。
  • 重點二：個人存款全額保障，漢口銀行將承接資產、負債、業務與人員。
  • 重點三：眾邦高度依賴助貸業務，股東民企又陷債務壓力加劇風險。

中國國家金融監管總局宣布，接管武漢眾邦銀行，讓人民幣數兆元規模的線上助貸業務風險再受關注，也凸顯出中國部分地方龍頭民企的壓力。

財經報導，金監總局在官網公布，鑑於武漢眾邦銀行出現嚴重信用風險，決定自當日起對眾邦銀行實施為期一年的接管。

湖北省地方金融管理局、武漢市政府將會同金監總局湖北監管局、中國人民銀行湖北分行、存款保險基金管理有限責任公司等組成「眾邦銀行接管組」，承擔眾邦銀行股東大會、董事會、監事會等相關職能。

公告明確，眾邦銀行客戶業務照常辦理，由湖北地方國資控股的漢口銀行承接眾邦銀行相關資產、負債、業務和人員。個人存款本息全額保障。

中國上一次有金融監管機構接管商業銀行，是2019年包商銀行被中國央行、原銀保監會聯合接管，原因同樣是「嚴重信用風險」。

眾邦銀行成立於2017年，是湖北省首家民營銀行，截至2024年末資產總額約人民幣1235億元。該行定位「互聯網交易銀行」，較依賴線上貸款和助貸平台合作。此前，該行已頻繁傳出不良貸款率上升、股東股權被凍結等消息，2025年年報披露至今仍未發布。

近年來，中國助貸市場借助線上流量行銷迅速擴張。艾瑞諮詢估算，2024年中國互金助貸已超過3.5兆元（人民幣，下同，約5161.9億美元），成為消費信貸的重要組成部分。但隨著高利率、高收費等問題暴露，中國金監總局出手干預，要求銀行加強風控，規範平臺收費等。

隨著去年10月助貸新規全面落地，上海證券報報導，助貸平台高速擴張戛然而止，規模和利潤下滑，行業進入深度盤整。

眾邦銀行六大發起股東均為湖北本土龍頭民企，但在中國經濟放緩、房地產危機，以及民營企業融資難背景下，多家股東出現債務糾紛或重整風險。

其中，多次入選民營企業500強的當代集團在2024年9月提交破產申請；奧山集團因過度押注武漢房地產及文旅地產遭遇債務困境；第四大股東鈺龍集團則因司法案件導致4億元眾邦股份被凍結。

精華 FAQ

  • 金監總局表示，眾邦銀行已出現嚴重信用風險，因此自公告當日起接管一年，並由地方與央行等單位組成接管組接手治理與監督。

  • 公告指出，眾邦銀行客戶業務照常辦理，湖北地方國資控股的漢口銀行將承接相關資產、負債、業務和人員，個人存款本息則全額保障。

  • 眾邦銀行以互聯網交易銀行定位，長期依賴線上貸款與助貸平台合作，而中國助貸規模已逾3.5兆元，風控與收費問題正遭嚴格整頓。

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