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豪車價崩 中古保時捷Macan從32萬跌至15萬

記者林宸誼／綜合報導
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近年來，中國豪華燃油車的保值神話開始悄然破滅。2025年數據顯示，三大德系豪華品...
近年來，中國豪華燃油車的保值神話開始悄然破滅。2025年數據顯示，三大德系豪華品牌全線退至50%至60%區間，其中賓士三年保值率58%，BMW為52%，奧迪為50%，均有所下滑。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：青島市場八年保時捷Macan報價跌至15萬元，豪車價格大幅坍塌。
  • 重點二：上海多款BMW、賓士與奧迪中古車同步降價，成交價逼近家用車。
  • 重點三：新能源衝擊與消費轉弱，讓三大德系豪華品牌保值率全面下滑。

中國中古豪車價格坍塌。其中位在山東青島陸海汽車交易市場，八年車齡的入門級保時捷Macan的中古報價則低至15萬元（人民幣，下同，約2.2萬美元），去年尚有32萬元（約4.7萬美元）；而新車指導價曾接近90萬元（約13.2萬美元）的大眾（福斯）途銳，中古實際成交價已跌至6.8萬元（約1萬元）。

部分車齡達到8年以上的賓利飛馳，中古掛牌價已下探至26.8萬元（約3.9萬美元），而在8年前，該車型新車的廠商指導價在200萬元以上。

華爾街見聞報導，此外，BMW、路虎等品牌旗下的多款中大型豪華SUV，中古流通價格在近期同步出現了大幅度下調，整體價格區間已與普通緊湊型家用車接近。

這不是青島一個市場的孤立現象。6月中旬，上海中古車交易市場同樣出現一輪豪華車密集降價：一輛行駛7萬公里的BMW X3高配版，從年初掛牌23.98萬元一路降至18.8萬元；2020年上牌的賓士E260分期購車後中古成交價跌至14萬元；行駛3萬公里的奧迪Q5L報價17萬元。

這類極端行情的出現，直觀反映了中國豪華燃油車中古交易體系正在經歷的劇烈震盪。

從價格分層來看，目前受新能源品牌與新車降價衝擊最嚴重的，主要集中在30萬至100萬元的主流豪華區間，保值率下滑幅度在整個體系中影響最大；而高齡豪車更是受到用車成本上升與零部件維保費用高企的夾擊，流通性受到嚴重抑制。

在過去近20年的增長周期裡，中國市場的豪華不僅具備交通工具的基礎屬性，更承載著極強的社交標籤與階層認同功能。這種品牌溢價也直接映射在中古市場的具體報價上。

然而，近年來，豪華燃油車的保值神話開始悄然破滅。中國汽車流通協會歷年保值率報告顯示，保時捷三年保值率從2022年度的92%降至2025年的67%，跌幅超過25個百分點。2025年數據顯示，三大德系豪華品牌全線退至50%至60%區間，其中賓士三年保值率58%，BMW為52%，奧迪為50%，均有所下滑。

一位杭州的資深豪華中古車商梁志表示，近年來保值率下滑最為劇烈的豪華車，當屬那些原本價格在100萬左右的車型，這部分受新能源品牌衝擊最明顯。

相比之下，如果價格來到100萬至300萬元區間甚至以上，這一層級的中古車保值率表現相對穩定，價格下滑主要受整體消費信心走弱的影響，下探空間沒有百萬級以下車型那般明顯。

精華 FAQ

  • 文中指出，青島陸海汽車交易市場一輛八年車齡的入門級保時捷Macan，中古報價已低至15萬元，較去年32萬元幾乎腰斬，顯示豪車保值能力急速惡化。

  • 上海市場出現BMW X3、賓士E260與奧迪Q5L等車款密集降價，其中X3高配版從23.98萬元降到18.8萬元，E260成交價跌至14萬元，Q5L也僅約17萬元。

  • 文章認為，30萬至100萬元區間的豪華燃油車最受新能源品牌與新車降價夾擊，加上高齡車維修與零件成本上升，導致流通性變差、保值率明顯下滑。

華爾街

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