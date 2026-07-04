牧原集團要員工「像豬一樣奉獻」？網轟：變相PUA

牧原集團職工培訓的「拜豬文」引發爭議。（取材自南方都市報）

中國生豬養殖龍頭企業牧原集團職工培訓近日爆發爭議，培訓文章一篇「拜豬文」中出現「願意像豬一樣坦然地奉獻出我們的一切」，有網友認為是變相「PUA」，意在引導員工無條件奉獻。牧原集團回應稱，拜豬文是2012年成文的內部培訓素材與文化展示內容，沒有要讓員工無償地奉獻、燃燒自己的表述。

南方都市報報導，近日有網友在社交平台發文稱，牧原集團在企業文化學習素材中有一篇名為「拜豬文」的文章，文中出現「豬的精神就是牧原人精神的寫照」、「我們也願意像豬一樣，坦然地奉獻出我們的一切」等內容，引發爭議。有網友認為此為變相「PUA」，意在引導員工效仿生豬、無條件奉獻；也有網友表示包容與理解，認為「牧原本來就是養豬企業，強調奉獻和尊敬豬也挺正常」。

面對外界質疑，牧原集團3日公開了文章全文，其中寫道，「牧原人肩負著為大眾生產豬肉食品，為人們創造高品質生活的崇高使命，我們也願意像豬一樣，坦然地奉獻出我們的一切。」

牧原集團解釋，這篇文章不是新文件，而是2012年就已成文、沿用超過十年的培訓與文化教材，在公司官網、文化牆及對外接待場合中都是公開狀態。工作人員強調，公司倡導的奉獻是創造價值服務社會，而不是單純讓員工去無償地奉獻自己、燃燒自己、去貢獻自己的一切，「壓根也沒有這樣的表述，也不是這樣的立場」。

該名工作人員表示，當初創始人團隊在20年的養豬實踐中發現，豬只會為了爭食而打鬥排序，強者吃得最多、長得最快，卻也因最肥最先被售賣；公司領導因此感悟到「主觀為自己，客觀為社會」，並衍伸出「不能巧取豪奪，必須依靠自身實力創造價值」的價值觀。

針對此次爭議，牧原集團表示，這份文件是企業的文化價值主張，歡迎大眾在充分理解背景脈絡後展開討論。

根據公開資料，牧原食品集團股份有限公司成立於1992年，並於2014年在深圳證券交易所、2026年在香港交易所掛牌上市，業務範圍涵蓋飼料加工、生豬育種、生豬養殖及屠宰加工，打造完整的豬肉產業鏈。