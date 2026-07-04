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北大校長送給畢業生1公式 看懂就能不被AI淘汰

中國新聞組╱北京4日電
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北京大學校長高松3日在2026屆畢業典禮致詞時，以一個深具啟發性的「創造力公式」...
北京大學校長高松3日在2026屆畢業典禮致詞時，以一個深具啟發性的「創造力公式」，勉勵畢業生在AI時代保持競爭力。(取材自快科技)

隨著人工智慧（AI）快速改變學習與工作模式，不少人擔心未來將被AI取代。北京大學校長高松3日在2026屆畢業典禮致詞時，以一個簡單卻深具啟發性的「創造力公式」，勉勵畢業生在AI時代保持競爭力，並強調真正無法被人工智慧取代的，始終是人類的創造力。

快科技報導，高松指出，AI正全面滲透教育、科研及職場，許多人因此產生焦慮。然而，與其擔心工具愈來愈強大，不如專注培養人類獨有的能力。他提出「創造力＝學習力×思想力×行動力」的公式，認為這三項能力相互作用，才是面對未來最重要的核心競爭力。

他進一步解釋，學習力代表願意持續學習、主動探索未知，並勇於接受新挑戰；思想力則是保持獨立思考，不盲從、不迷信權威，敢於提出質疑與新觀點；行動力則是在形成想法後付諸實踐，透過解決真實問題，將創意轉化為成果。

高松特別指出，公式中的兩個「乘號」並非單純的數學符號，而是代表兩項關鍵驅動力。第一是好奇心，它能驅使人持續探索、勇於提問，激發學習、思考與實踐的熱情；第二則是對學術理想、社會責任與使命感的追求，讓一個人能夠長期投入研究與創新，創造真正具有價值的成果。正因為有這兩項驅動力，學習力、思想力與行動力才能產生倍增效果，而非只是簡單相加。

為說明理念，高松列舉多項北京大學師生與校友的實際案例，包括研究團隊自主建立人工智慧框架，突破數學領域長年未解的難題；畢業生投入AI安全研究，降低人工智慧誤判與誤導風險；也有校友打造國產視覺大模型，向全球用戶提供開放服務。這些成果顯示，AI雖然能提升效率，但真正決定技術價值的，仍是背後的人類思考、判斷與價值觀。

高松表示，數位與智慧科技日新月異，工具會不斷更新，但人的成長邏輯並沒有改變。他勉勵畢業生始終保持好奇心、想像力與獨立思考能力，不斷探索未知、追求真理，在快速變動的AI時代建立屬於自己的核心競爭力。他認為，只要持續提升創造力，人類便不會因技術進步而被淘汰，反而能善用AI，創造更多改變世界的可能。

精華 FAQ

  • 他以「創造力＝學習力×思想力×行動力」說明，真正能在AI時代保持優勢的，不是單一技能，而是持續學習、獨立思考與實際行動所形成的創造力。

  • 學習力是持續探索與接受新挑戰；思想力是獨立思考、不盲從權威；行動力則是把想法落實成成果，透過解決真實問題展現價值。

  • 因為AI雖能提高效率，但真正決定技術方向與價值的，仍是人的思考、判斷與使命感；只要保持好奇心與創造力，人類就能善用AI而非被其淘汰。

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