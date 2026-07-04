河南清寒女高考699分叩響清華大門 背後藏浙女連12年暖心資助

顧虹12年來資助過354人次清寒學生。(取材自極目新聞)

河南 平頂山郟縣實驗高中學生韓雅平，今年以高考 物理類699分的優異成績受到關注，不僅接到清華大學招生教師來電，也讓一路默默支持她求學的資助人顧虹備感欣慰。顧虹來自浙江嘉興，12年來持續資助韓雅平完成學業，並累計幫助354人次學生，成為當地助學行動的重要推手。

極目新聞報導，韓雅平出生於經濟困難家庭，母親因病長期臥床，家中還有一名妹妹，全家主要依靠父親務農及打零工維持生計。雖然生活拮据，但她始終保持優異成績，高中三年多次獲得獎助學金，牆上貼滿從小學到高中的各式獎狀。得知高考成績後，她第一時間將喜訊分享給顧虹，感謝多年來一路相伴的支持。

顧虹回憶說，2011年她透過朋友拍攝的影片，看見山區孩子渴望讀書卻缺乏資源，深受觸動，隨即前往當地捐贈文具、書包與衣物。2014年加入平頂山市志願者協會上海白雲屋基金會後，開始長期投入助學工作，而韓雅平正是她第一位固定一對一資助的學生。

顧虹表示，小學時韓雅平每學期生活補助僅數百元(人民幣，下同)，但女孩仍捨不得花在自己身上，常省下部分費用替祖父母買藥，或為妹妹添購學用品，懂事程度令人心疼。多年來，雙方持續透過書信與訊息聯繫，分享生活與學習點滴，也建立起深厚情誼。

截至2025年，顧虹已累計資助354人次學生，捐贈善款及物資逾25萬元人民幣，並帶動約50名愛心人士投入助學行列，累計幫助山區學生1680人次。相關志工組織表示，目前固定參與助學的志願者約有五、六百人，分布於中國各地及海外，每年春、秋兩季持續提供生活補助，並鼓勵受助學生與資助人保持交流。

除了家境故事受到關注，韓雅平自身的求學態度也獲得師長肯定。她認為自己並非天賦型學生，而是靠著自律與努力一步步累積實力，高三期間每天清晨5點半起床預習，利用課餘時間反覆向老師請教，始終相信「努力大於天賦」。

目前，清華大學與北京大學均已向韓雅平表達招生意願，她對醫學領域頗感興趣，希望未來成為醫師，也坦言這與母親長年患病有關。面對外界再度提供資助，她則婉拒表示，在政府、學校及獎助學金協助下，未來可透過勤工儉學完成大學學業，希望把更多資源留給更需要的人。

韓雅平表示，「知識改變命運」一直是她堅信的信念，未來將持續精進自己，期望有朝一日能回饋社會，不辜負一路幫助過她的人。