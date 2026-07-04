曾被視為習近平勁敵…薄熙來生日 薄瓜瓜發文揭父親是功夫高手

曾被視為中共前高層接班熱門人選的前重慶市委書記薄熙來 ，目前仍在服刑中；其子薄瓜瓜 3日透過社群平台X發文，在父親生日當天送上祝福，除分享童年回憶外，還形容父親是一名「深藏不露的功夫高手」，相關貼文隨即引發外界關注。

法廣報導，薄瓜瓜在貼文中提到，最近有人向他談起一段往事。2008年，薄熙來曾在一場接待加拿大訪問團的宴會上，以幽默方式談及加拿大幅員遼闊、人口相對稀少，並笑稱：「我終於明白你們為什麼都信上帝了。」藉此展現其擅長演講與臨場反應的一面。

除了分享這段趣聞外，薄瓜瓜也首次透露父親私下鮮為人知的一面。他表示，外界知道薄熙來口才出眾，卻未必知道他還是個「高手」。從小與父親互動時，對方經常以自創的「一指功」、「咯吱拳」、「千斤頂」等招式陪伴他玩耍，並貼出一張自己童年時與父親「過招」的照片，流露濃厚父子情誼。

報導指出，薄熙來出身中共「紅二代」家庭，曾歷任商務部長、遼寧省省長及重慶市委書記，政治聲望一度如日中天，也被外界視為中共最高領導層的重要接班人選之一。由於他與中共總書記習近平 同為中共開國元勳後代，因此兩人的政治發展歷來備受關注。

不過，2012年薄熙來因王立軍事件引發政治風暴，隔年遭判處無期徒刑，相關案件至今仍是中國高度敏感議題，官方鮮少公開討論，媒體報導也相當有限。

近年來，旅居海外的薄瓜瓜不時透過社群平台發表看法。去年他曾回應網友提問，若兩岸發生衝突將支持哪一方時表示，「我只支持兩岸和平」，引起外界討論。

此外，他過去也曾公開澄清，薄、習兩家並無私人恩怨，並強調父母入獄與習近平無關，認為外界長期存在各種揣測與誤解。

此次薄瓜瓜選在父親生日公開分享童年往事，內容避談政治，改以生活回憶和家庭互動為主，讓外界得以從另一個角度認識這位曾站在中國政壇權力核心的人物，也再次引發各界對薄熙來及其家族近況的關注。