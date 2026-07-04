中國影視寒冬「冷到頸動脈」 橫店7、8月僅2部古裝長劇開拍

仙俠劇「念相思」。（取材自微博）

中國影劇圈近日再度出現「寒冬」討論。娛樂博主「瓜屆頂流」日前在微博 發文稱「影視寒冬寒到頸部動脈了」，並指出浙江橫店影視城7月與8月報備開機的古裝長劇僅有兩部，數量較往年同期銳減，相關話題隨即登上微博熱搜，引發業界與網友廣泛討論。

聯合早報報導，橫店影視城自1996年動工興建，是全球規模最大的影視拍攝基地之一，境內設有明清宮苑、秦王宮、清明上河圖等跨朝代實景景區，長年被視為中國古裝影劇的生產重鎮，其開機數量也常被業界視為觀察影視市場景氣的指標。

根據微博智搜資料，2026年暑期橫店僅有一部S+級仙俠劇「念相思」於7月報備開機，8月則無古裝長劇開機，僅有民國劇「惹驚鴻」預計拍攝，與往年同期近十部劇組同時進駐的情況形成明顯落差。「念相思」由虞書欣、侯明昊主演，改編自作家一度君華小說「神仙肉」（曾用名「長生骨」），於6月30日開機，拍攝地點在橫店影視城，預計拍攝約120天。

多名業內人士指出，當前影視行業正面臨「斷崖式減產」，除頂級演員公開求職外，逾半數報備項目因資金問題無法如期開機。數據顯示，2025年第一季度長劇開機數已降至去年同期的三分之一，各大影音平台因此大幅削減預算與集數，倚賴高投資的古裝偶像劇首當其衝，IP採購與演員片酬也全面緊縮。

業界分析認為，開機數量下滑與多項因素有關，包括資本退潮、平台策略轉向現實題材與懸疑類型、古裝劇本審核與製作成本管控趨嚴，以及成本僅為真人劇十分之一的AI短劇興起，吸引部分資方轉向投資。也有觀點指出，觀眾對同質化古裝劇出現審美疲勞，市場正進入淘汰低品質項目的調整階段。

此外，「念相思」開機過程也出現爭議。該劇採「定女選男」模式，由虞書欣擔任一番女主角，侯明昊粉絲曾發起「零數據抵制」行動，侯明昊本人並未出席開機儀式，相關爭議持續延燒。橫店部分場記與幕後工作人員也表達生存壓力，有場記直言「這部戲結束後，我也會失業了」，凸顯基層從業者的焦慮情緒。

對於這波現象，網路輿論意見分歧。部分網友質疑「難道拍的全部都是現代戲？」，也有劇迷悲觀表示「仙俠成本比古偶高多了，AI長劇起來，仙俠要滅絕了」；另有觀點則認為，開機數量減少屬於行業理性調整，有助於擠出市場泡沫、提升製作品質。截至目前，橫店暑期古裝長劇開機情況仍受到業界持續關注。