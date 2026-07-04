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中央網信辦整治團播亂象 劍指6問題 嚴打低俗擦邊

中國新聞組╱北京4日電
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中央網信辦宣布展開為期兩個月的「清朗行動」，全面整頓網路娛樂「團播」（團體直播）亂象。官方鎖定「低俗內容」、「惡俗PK」和「誘導打賞」等六大問題祭出重拳，將嚴查主播穿著暴露擦邊、利用冥婚鬼怪恐怖主題吸睛，或是透過成員間撫摸親吻、虛構衝突炒作等行為。當局要求各大平台嚴格落實直播實名與打賞限額，並放話將公開曝光、嚴懲情節惡劣的違規帳號與網紅經紀公司（MCN）。

綜合媒體報導，這項大動作整頓，背後與近年團播野蠻生長引發的社會悲劇息息相關。今年4月，一名19歲女孩因沉迷團播，竟挪用父親公司高達1100萬元(人民幣，下同)進行打賞，震驚社會；先前南京更有一名17歲少年在參與團播時，只因未獲得觀眾打賞，竟被迫接受體罰「罰站」近八小時後不幸身亡。種種亂象讓網友痛批：「這根本不是娛樂，是誘騙和虐待！」也有人直言「早就該管管了，多少家庭被這些主播毀掉」。

究竟團播為何演變成吸金無底洞？BBC中文網日前揭露了團播背後的「曖昧經濟」灰色產業鏈。一名中國主播透露，她們下播後還必須跟高額打賞的「榜一大哥」聊天、營造談戀愛的假象以維持對方的「守護」心態，讓她自嘲：「為了錢出賣甜言蜜語，這裡簡直是『新時代緬北』。」廣東深圳一間MCN公司的營運總監更在面試求職者時直白坦言：「說得委婉點，這是直播；說得直白點，這就是騙錢」。

從產業背景來看，團播自2022年興起，主打多名主播同台唱跳、玩遊戲的「小型綜藝」模式，觀眾可以透過打賞來指揮主播表演、決定勝負，從中獲得虛榮心與滿足感。數據顯示，2025年團播市場規模已突破150億元，日均開播超過8000場，是增長最快的直播品類。然而，伴隨巨大商機而來的卻是打賞「選妃」、低俗體罰等歪風，甚至連未成年人都被教唆冒用成人身分參與。

面對官方祭出重拳，網路上支持聲浪不斷。有網友直呼：「早就看那些低俗體罰不順眼了，全面支持整頓」、也有人針對灰色內幕評論：「利用情感騙錢最可惡，支持落實打賞限額，封殺不良機構。」

中央網信辦強調，此次專項行動將透過優化功能、嚴格審核，全力遏止靠虛假情感斂財與有害公共安全的直播行為，還給大眾一個健康的網路生態。

精華 FAQ

  • 官方認為團播近年快速擴張後，出現低俗擦邊、情感誘導打賞、體罰炒作等問題，甚至牽涉未成年人受害與家庭悲劇，因此決定集中整頓。

  • 重點包括低俗內容、惡俗PK、誘導打賞、穿著暴露擦邊、以冥婚鬼怪吸睛，以及成員間撫摸親吻、虛構衝突等炒作手法。

  • 報導指出，部分主播下播後仍要陪高額打賞者聊天，營造戀愛假象維持守護心態，MCN也把這種模式視為變相騙錢，讓產業充滿灰色操作。

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