1年128萬人次…老外瘋赴中國求醫 價格僅歐美1/10

AI摘要 文章摘要整理： 中國憑藉CAR-T等先進癌症療法、較低費用與更快流程，吸引大量外國患者赴華求醫，國際接診量一年達128萬人次。

中國近年來正逐漸崛起為全球醫療旅遊的新興目的地，提供比許多西方國家更快速、便宜且容易取得的先進癌症 治療。最新數據顯示，2025年中國重點涉外醫院全年接診的國際患者已高達128萬人次，較三年前猛增73.6%。相較於泰國 、南韓 等傳統亞洲目的地主要提供整容或體檢，中國正憑藉全球數量最多的新一代「CAR-T細胞臨床試驗」等頂尖醫療技術脫穎而出，從羨慕歐美醫療，轉變為外國患者主動赴華求醫。

BBC報導，這波赴華求醫熱潮中，效率與價格是吸引外國患者的兩大關鍵。患有血癌多發性骨髓瘤的澳洲醫生阿曼達·哈維，在自身醫療選項用盡後前往上海求醫。她指出，歐美接受CAR-T療法的費用高達100萬澳元（約471萬元人民幣），甚至可能讓人傾家蕩產，但在中國只需11萬澳元（約52萬元人民幣），僅為歐美的十分之一。

此外，上海醫院將她的T細胞送往北京製造僅花費八天，而在美國通常需要兩到三個月，阿曼達驚嘆中國醫療系統「絕對的高效、非常乾脆」。目前她的骨髓中已找不到骨髓瘤細胞，病情大幅好轉。

美國彭博社記者卡洛琳也注意到，隨著中國優化過境免簽政策，社交媒體上湧現大量外國人在中國求醫的正面分享，涵蓋看牙、體檢及AI輔助診斷等。事實上，CAR-T細胞療法最初由美國研發，是透過改造患者自身的免疫細胞來攻擊癌細胞。但如今中國已成為該療法全球試驗數量最多的國家，研發進展迅速。不過媒體也提醒，相關討論僅供參考，不應視為醫療建議，患者如有疑問仍應諮詢專業人員。

這起現象在網路上引發熱烈討論，不少海外網友分享身邊實例，一名倫敦網友表示：「我的英國同事因為等不及英國NHS的預約，特地跑到中國做心臟手術。」另有澳洲網友稱讚：「中國醫院擁有澳洲沒有的各種新藥。」也有紐西蘭網友分享朋友叔叔在中國成功治癒癌症，連當地醫生都說是奇蹟。外國網民紛紛感慨表示：「當西方對醫保制度大驚小怪時，中國卻讓所有人負擔得起費用」、「中國是真的在關心人命、為人民服務」。