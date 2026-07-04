我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

1年128萬人次…老外瘋赴中國求醫 價格僅歐美1/10

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中國憑藉CAR-T等先進癌症療法、較低費用與更快流程，吸引大量外國患者赴華求醫，國際接診量一年達128萬人次。

中國近年來正逐漸崛起為全球醫療旅遊的新興目的地，提供比許多西方國家更快速、便宜且容易取得的先進癌症治療。最新數據顯示，2025年中國重點涉外醫院全年接診的國際患者已高達128萬人次，較三年前猛增73.6%。相較於泰國南韓等傳統亞洲目的地主要提供整容或體檢，中國正憑藉全球數量最多的新一代「CAR-T細胞臨床試驗」等頂尖醫療技術脫穎而出，從羨慕歐美醫療，轉變為外國患者主動赴華求醫。

BBC報導，這波赴華求醫熱潮中，效率與價格是吸引外國患者的兩大關鍵。患有血癌多發性骨髓瘤的澳洲醫生阿曼達·哈維，在自身醫療選項用盡後前往上海求醫。她指出，歐美接受CAR-T療法的費用高達100萬澳元（約471萬元人民幣），甚至可能讓人傾家蕩產，但在中國只需11萬澳元（約52萬元人民幣），僅為歐美的十分之一。

此外，上海醫院將她的T細胞送往北京製造僅花費八天，而在美國通常需要兩到三個月，阿曼達驚嘆中國醫療系統「絕對的高效、非常乾脆」。目前她的骨髓中已找不到骨髓瘤細胞，病情大幅好轉。

美國彭博社記者卡洛琳也注意到，隨著中國優化過境免簽政策，社交媒體上湧現大量外國人在中國求醫的正面分享，涵蓋看牙、體檢及AI輔助診斷等。事實上，CAR-T細胞療法最初由美國研發，是透過改造患者自身的免疫細胞來攻擊癌細胞。但如今中國已成為該療法全球試驗數量最多的國家，研發進展迅速。不過媒體也提醒，相關討論僅供參考，不應視為醫療建議，患者如有疑問仍應諮詢專業人員。

這起現象在網路上引發熱烈討論，不少海外網友分享身邊實例，一名倫敦網友表示：「我的英國同事因為等不及英國NHS的預約，特地跑到中國做心臟手術。」另有澳洲網友稱讚：「中國醫院擁有澳洲沒有的各種新藥。」也有紐西蘭網友分享朋友叔叔在中國成功治癒癌症，連當地醫生都說是奇蹟。外國網民紛紛感慨表示：「當西方對醫保制度大驚小怪時，中國卻讓所有人負擔得起費用」、「中國是真的在關心人命、為人民服務」。

精華 FAQ

  • 主要原因是價格較低、治療效率高，且能較快取得先進癌症療法。相較歐美高昂費用與漫長等待，中國醫院更具吸引力。

  • 文中指出，中國CAR-T費用約為歐美十分之一，且製備流程更快。澳洲患者在中國僅等八天即完成，比美國常見的數月等待短很多。

  • 許多海外網友分享親友赴華治療成功的經驗，稱讚中國醫院藥物多、費用可負擔，也感嘆西方醫療體系等待久、成本高。

泰國 癌症 南韓

上一則

中英經貿會議 王文濤促調整鋼鐵配額

下一則

美拒簽中國留學生 前助卿：愚蠢政策

延伸閱讀

內需疲弱、外銷獨撐 中國需要經濟成長新引擎

內需疲弱、外銷獨撐 中國需要經濟成長新引擎
癌症手術後 復發預防更重要 「前3年」是黃金期

癌症手術後 復發預防更重要 「前3年」是黃金期
37歲女子胸痛被誤診三次，險些猝死！醫生提醒：加做一項檢查可救命

37歲女子胸痛被誤診三次，險些猝死！醫生提醒：加做一項檢查可救命
日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合

日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
109東莞艦和110安慶艦。(新華社)

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

2026-07-02 02:28

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐