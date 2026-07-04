世界盃資格賽 中國男籃慘輸日本19分 主帥郭士強、NBA楊瀚森被罵翻
中國男籃在世界盃資格賽主場以73比92不敵日本，遭媒體與球迷強烈批評，郭士強賽後承擔責任，並表示接下來將更倚重本土球員。
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中國男籃在世界盃資格賽主場以73比92不敵日本，遭媒體與球迷強烈批評，郭士強賽後承擔責任，並表示接下來將更倚重本土球員。
3日晚， 在2027年國際籃聯(FIBA)世界盃資格賽中，中國男籃以73：92輸給日本男籃。比賽中，中國男籃主場作戰，陣容占據絕對優勢，日本隊甚至有兩位核心主將缺席的情況下，中國隊仍全場比賽一路遭對手壓制，以19分慘敗結束，引發大量的媒體人和球迷吐槽，形容「看得一肚子火」，紛紛要求主帥郭士強下課，並點名自NBA回來的楊瀚森表現令人失望。郭士強賽後表示，他為敗績承擔全責，並強調「未來肯定要本土球員作戰」。
據央視報導，中日對戰中，首節比賽中國男籃21：22微弱落後日本男籃。上半場，中國男籃40：50落後日本男籃10分。第三節，中國男籃59：74落後日本男籃，雙方比分差距擴大，中國男籃73：92不敵日本男籃。
在前四輪比賽中，中國男籃取得2勝2負的戰績，名列B組積分榜第三位，日本男籃位居小組第一。據賽程安排，7月6日，中國男籃將對陣台北，迎來晉級生死戰。
此次中國男籃主場作戰，但全場比賽遭到對手壓制，引發大量的媒體人和球迷吐槽。媒體人王建發文點評：「看得一肚子火，帳面實力、陣容完整度、主場優勢、熱身備戰，千算萬算也沒算到男籃會輸掉19分」。媒體人蘇群發文稱，「這個陣容不知道打什麼，沒有特點，沒有帶ID的打法，沒有核心」。
球迷對於主帥郭士強指揮的中國男籃連續主場不敵南韓、日本的比賽同樣表達不滿，有球迷吐槽：「郭士強自己主動下課吧」，「打的毫無章法，像機器人一樣，教條死板。毫無創造力」，並點名郭士強、楊瀚森出來負責，批評郭士強對日本的進攻完全沒有策略上的調整，只是賭對手的三分投不進。楊瀚森從NBA回來後令人大失所望，進攻端和防守端都不佳。
郭士強在賽後的發布會表示，「我們這次備戰，年輕球員比較多，所以經驗上、心理上跟對手有差距。年輕隊伍需要成長，過程會有失敗的比賽，這也正常」，「隊員是我選的，訓練是我帶的，比賽是我指揮的，所以輸掉比賽，我承擔」。
談到楊瀚森，郭士強表示，楊瀚森經過NBA一年的訓練比賽，回到球隊確實有進步，但畢竟他回來得晚，跟國家隊隊員不熟悉，對進攻防守體系要求上還需要熟悉。
本場比賽在遼寧瀋陽進行，趙本山等多位大咖現場助陣，但因中國男籃表現不佳，比賽尚未結束，趙本山等人就因看不下去先離開了球場。
中國男籃在主場迎戰日本，最終以73比92輸掉19分。雖然對手有兩名核心缺席，但中國隊全場仍被壓制，從首節到末節都未能扭轉劣勢。 郭士強表示，本次備戰年輕球員較多，經驗與心理層面不如對手，並強調隊員是他選的、訓練是他帶的、比賽是他指揮的，因此輸球責任由他承擔。 外界認為中國男籃陣容完整、又有主場優勢，卻仍被日本全面壓制，戰術與進攻都缺乏特色；楊瀚森從NBA回歸後表現未達預期，也因此成為批評焦點。
精華 FAQ
中國男籃在主場迎戰日本，最終以73比92輸掉19分。雖然對手有兩名核心缺席，但中國隊全場仍被壓制，從首節到末節都未能扭轉劣勢。
郭士強表示，本次備戰年輕球員較多，經驗與心理層面不如對手，並強調隊員是他選的、訓練是他帶的、比賽是他指揮的，因此輸球責任由他承擔。
外界認為中國男籃陣容完整、又有主場優勢，卻仍被日本全面壓制，戰術與進攻都缺乏特色；楊瀚森從NBA回歸後表現未達預期，也因此成為批評焦點。
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