世界盃資格賽 中國男籃慘輸日本19分 主帥郭士強、NBA楊瀚森被罵翻

中國男籃主帥郭士強。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 中國男籃在世界盃資格賽主場以73比92不敵日本，遭媒體與球迷強烈批評，郭士強賽後承擔責任，並表示接下來將更倚重本土球員。

3日晚， 在2027年國際籃聯(FIBA)世界盃 資格賽中，中國男籃以73：92輸給日本 男籃。比賽中，中國男籃主場作戰，陣容占據絕對優勢，日本隊甚至有兩位核心主將缺席的情況下，中國隊仍全場比賽一路遭對手壓制，以19分慘敗結束，引發大量的媒體人和球迷吐槽，形容「看得一肚子火」，紛紛要求主帥郭士強下課，並點名自NBA 回來的楊瀚森表現令人失望。郭士強賽後表示，他為敗績承擔全責，並強調「未來肯定要本土球員作戰」。

據央視報導，中日對戰中，首節比賽中國男籃21：22微弱落後日本男籃。上半場，中國男籃40：50落後日本男籃10分。第三節，中國男籃59：74落後日本男籃，雙方比分差距擴大，中國男籃73：92不敵日本男籃。

在前四輪比賽中，中國男籃取得2勝2負的戰績，名列B組積分榜第三位，日本男籃位居小組第一。據賽程安排，7月6日，中國男籃將對陣台北，迎來晉級生死戰。

此次中國男籃主場作戰，但全場比賽遭到對手壓制，引發大量的媒體人和球迷吐槽。媒體人王建發文點評：「看得一肚子火，帳面實力、陣容完整度、主場優勢、熱身備戰，千算萬算也沒算到男籃會輸掉19分」。媒體人蘇群發文稱，「這個陣容不知道打什麼，沒有特點，沒有帶ID的打法，沒有核心」。

球迷對於主帥郭士強指揮的中國男籃連續主場不敵南韓、日本的比賽同樣表達不滿，有球迷吐槽：「郭士強自己主動下課吧」，「打的毫無章法，像機器人一樣，教條死板。毫無創造力」，並點名郭士強、楊瀚森出來負責，批評郭士強對日本的進攻完全沒有策略上的調整，只是賭對手的三分投不進。楊瀚森從NBA回來後令人大失所望，進攻端和防守端都不佳。

郭士強在賽後的發布會表示，「我們這次備戰，年輕球員比較多，所以經驗上、心理上跟對手有差距。年輕隊伍需要成長，過程會有失敗的比賽，這也正常」，「隊員是我選的，訓練是我帶的，比賽是我指揮的，所以輸掉比賽，我承擔」。

談到楊瀚森，郭士強表示，楊瀚森經過NBA一年的訓練比賽，回到球隊確實有進步，但畢竟他回來得晚，跟國家隊隊員不熟悉，對進攻防守體系要求上還需要熟悉。

本場比賽在遼寧瀋陽進行，趙本山等多位大咖現場助陣，但因中國男籃表現不佳，比賽尚未結束，趙本山等人就因看不下去先離開了球場。

7月3日，2027年國際籃聯籃球世界杯亞洲區預選賽在遼寧瀋陽舉行，中國男籃在主場迎戰日本男籃。最終，中國男籃73比92落敗。圖為中國男籃球員廖三寧（左）在比賽中。 (中新社)