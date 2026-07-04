全球禁孩子刷手機？清華大學：經驗不足國家才粗暴一刀切

青少年使用手機、社交媒體究竟會不會影響身心健康與學習，清華大學研究給了不一樣的答案。示意圖。（路透）

全球多國近年陸續禁止或限制青少年刷手機、使用社交媒體，目的在解決過度使用帶來的身心健康與學習問題。不過據清華大學剛發布的一份研究與調查報告得出結論打臉了這個立論，報告認為，以社交媒體為代表的數字技術對未成年人心理健康的負面影響被明顯誇大，適度使用反而會增加更高幸福感，「玩手機玩出病」說法更像是直覺恐慌。本土數字產業發展成熟的國家更傾向於溫和的監管，數字治理經驗不足的國家才會選擇粗暴的「一刀切」。

據鳳凰網WEEKLY報導，清華大學新聞與傳播學院近日剛發布一份報告，梳理了1300多篇學術研究、240篇媒體報導、4萬多條網友評論，還在澳洲做了1000份問卷，對「社交媒體，真的是未成年人心理問題的『元兇』嗎？」這個問題給出了一個與直覺不太一樣的答案。

在這份「全球多國未成年人社交媒體管控研究報告」（以下簡稱「報告」）中，清華團隊發現，社交媒體使用和青少年心理問題之間，相關性弱。學者們認為，現有證據不足以支持因果性的結論。而人們對社交媒體持有的負面刻板印象，可能來自發表偏倚、研究局限，或者是新媒體誕生所帶來的普遍道德恐慌。那些「玩手機玩出病」的說法，更像是一種直覺恐慌。

「報告」援引的一份高引研究顯示，以社交媒體為代表的數字技術對未成年人心理健康的負面影響被明顯誇大，適度使用與心理健康無穩健關聯。更有趣的是，適度使⽤與更⾼的幸福感相關聯。這其中的關鍵，在於「適度」。

1309篇文獻中，大量研究提到了社交媒體的積極功能。對青少年來說，社交媒體是找到同伴、獲得認同感的渠道，也是探索「我是誰」的安全空間。更重要的是，對於青少年使用社交媒體影響的研究，全球發文量前十的國家中，只有中國和巴西兩個發展中國家。美國在這一領域處於學術中心位置，澳洲、英國、加拿大緊隨其後。

這意味著，學界對社交媒體的認知，很大程度上是基於西方的社會文化背景——他們的網路環境、平台生態、家庭結構、風險類型，都與中國國內大不相同。選擇「一刀切」禁令的國家有共同之處，即本國幾乎沒有大型互聯網平台（比如：澳洲、印尼、馬來西亞），而有本土平台的國家（比如：美國、日本、韓國）反而管得更溫和。

「報告」分析指出，本土數字產業發展成熟的國家，因為具備相應的數字治理技術和經驗，更傾向於溫和的監管。而外資平台主導的國家，缺乏與產業生態深度互動、共同制定規則的能力與經驗。面對複雜的數字環境，這些國家往往只能選擇最直接、最粗暴的方式一禁了之。