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清華教授舉報蔣方舟造假 10個月無果 胡錫進籲別再拖了

中國新聞組／北京4日電
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曾被譽為「天才少女」的中國青年作家蔣方舟。（取材自大風新聞）
曾被譽為「天才少女」的中國青年作家蔣方舟。（取材自大風新聞）

曾被譽為「天才少女」的中國青年作家蔣方舟，其在中國人民大學的文學專業碩士學位論文，被清華大學哲學系教授肖鷹舉報涉造假、抄襲及編造，肖鷹昨在微博發文稱，他去年8月起就多次實名舉報，今年4月校方告知已啟動學術不端調查，如今距他首次公開舉報已10個多月，校方調查也已進行近三個月，仍未有結論。相關話題隨即衝上熱搜，包括胡錫進及多家媒體評論都呼籲中國人大盡速公布調查結果。

大河報報導，肖鷹發文指，他在審查蔣方舟的文學專業碩士論文後發現，全篇從摘要開始便錯訛頻出。全文20個註釋全假，無一符合學術規範，當中16則與來源文獻不吻合；摘要與「安徽文學」2008年文章高度雷同；正文「洗稿」明顯，情節出現原著錯誤。審查顯示，論文合共包含10處抄襲及11處編造/篡改，例如，論文引用威廉·葛德文的著作時，將書名、譯本出版年代都寫錯。

目前論文已從知網緊急下架，而蔣方舟至今未回應。

肖鷹稱，他自去年8月起多次實名舉報，今年4月向中國人民大學文學院提交舉報信，今年4月上旬，榜方告知已啟動對蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端調查，調查工作將按規定在90個工作日內完結。但距他首次公開舉報已10個多月，校方調查亦已進行近三個月，至今仍未有結論公布。

蔣方舟的文學之路幾乎是一路綠燈：1989年出生的她，7歲寫作，9歲出書，12歲在多家知名媒體開設專欄，19歲被清華大學破格錄取，23歲大學畢業後成為「新周刊」最年輕的副主編。但她也一直生活在爭議之中，2008年清華大學降60分調檔錄取蔣方舟，在網上引發軒然大波；今年3月，蔣方舟陷抄襲醜聞，多部作品被指與卡繆、納博科夫等文學巨匠作品「異曲同工」。

肖鷹發文後獲許多網民力挺，前媒體人胡錫進發文稱，清華著名教授、博導肖鷹舉報人大一篇碩士論文造假，這種情況很罕見。相信在新一波輿論的壓力之下，人大方面很難再拖了，不排除人大不久之後公布調查結果的可能性。

極目新聞評論指出，人大調查蔣方舟論文造假近三個月無結果，沉默只會讓質疑愈來愈大。在輿論場近乎「半透明」的圍觀下，「鈍刀子割肉」式的調查，極易消耗公眾對學術公正的耐心，也會動搖大眾對高校公信力的信任。

這也讓人想起此前西北大學副教授、賈平凹的女兒賈淺淺被舉報多篇論文抄襲一事，西北大學也陷入調查「慢節奏」，不免讓人猜測是否存在特殊考量。唯有拿出俐落完整的調查結論，才能維護公平，不辜負社會公眾對大學的敬仰。

精華 FAQ

  • 肖鷹稱，他審查後發現論文摘要、註釋與正文都有明顯問題，包括註釋多處不符來源、摘要高度雷同、內容存在洗稿，並認為整體涉及抄襲與編造篡改。

  • 依報導，人大今年4月已告知啟動學術不端調查，並稱將在90個工作日內完成；但肖鷹指出，距首次公開舉報已逾10個月，校方仍未公布最終結論。

  • 因為蔣方舟屢陷爭議又是知名作家，且高校學術審查拖延引發公信力疑慮；胡錫進與多家媒體都呼籲儘快公布結果，避免持續消耗社會對學術公正的信任。

微博 胡錫進

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