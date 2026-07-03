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防曬係數值高於2000？中媒：變造規範概念、過度行銷

記者陳湘瑾／即時報導
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中國電商平台上銷售的防曬口罩，標榜「UPF500+」。（取材自京東網站）
中國電商平台上銷售的防曬口罩，標榜「UPF500+」。（取材自京東網站）

面對炎炎夏日，民眾為防止曬傷會購買防曬外套、陽傘、遮陽帽等用品，不過，中國電商平台上近日出現紫外線防護係數「200+」、「2000+」的產品，中國官媒指出，部分商家宣傳的超高係數，存在過度行銷的嫌疑。

UPF是用於測量衣物防護紫外線穿透能力的係數。一般標準的防曬衣物的UPF需至少大於30，才會給予防曬認證，衣物UPF<15則不具備防曬功能，若UPF 40-50+，則是保護能力卓越，紫外線可穿透衣物率<2.5%。

中國央視近日報導，依據規定，中國正規防曬衣僅有UPF40+、UPF50+兩個合規等級，UPF50+為最高防護等級。不過，部分商家的產品標示顯示「UPF200+」、「UPF500+」甚至「UPF2000+」等超高參數，存在變造規範概念、過度行銷的嫌疑。

實際搜尋中國電商平台，以「UPF500+」、「UPF2000+」等關鍵字搜尋，會出現防曬外套、陽傘、遮陽帽、防曬口罩等用品。有些產品頁面的標題中會寫上「UPF500+」，但是在商品詳情的頁面中又會顯示為「UPF50+」。

相關問題也不是首次出現。去年中媒的調查發現，中國有商家的宣傳聲稱產品的達到紫外線防護係數「50+」，但實際僅為「30+」，商家並稱，消費者很難辨別防曬衣的真假品質。在直播中，還有商家用紫外線感應卡測試防曬衣效果，但實際上這種方法也不能測試出防曬衣的品質；還有廠商表示，消費者不會真的拿去檢測，所以數值怎麼寫都可以。

中國電商平台上部分商家銷售的防曬產品，產品圖片上的標示顯示防曬係數明顯高於標準，...
中國電商平台上部分商家銷售的防曬產品，產品圖片上的標示顯示防曬係數明顯高於標準，出現「UPF200+」、「UPF500+」甚至「UPF2000+」。（取材自京東網站）

精華 FAQ

  • 因為平台上出現UPF200+、UPF500+甚至UPF2000+等標示，但官方規範僅認可UPF40+與UPF50+。這些數值被認為有變造概念、誇大效果的嫌疑。

  • 依照中國現行規定，防曬衣物需UPF至少大於30才可算具備防曬認證，UPF40+與UPF50+為合規等級，其中UPF50+被視為最高防護等級。

  • 除了把數值寫得過高，部分商品還會在標題標示UPF500+，但詳情頁卻寫成UPF50+。另有業者用感應卡測試或聲稱數值可隨便寫，顯示標示混亂。

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