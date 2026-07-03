湖南「超薄房」 最窄處僅1門寬 網憂：能放得下床？
湖南郴州一棟農村自建房近日因外觀在網路暴紅。影片顯示，房屋最窄處僅有一扇門寬，引發網友驚呼「見過最薄的房子嗎？」不少人更好奇「裡面放得下2公尺的床嗎？」屋主則出面澄清，房子其實是梯形設計，影片因拍攝角度才造成錯覺。
極目新聞報導，這段影片拍攝於湖南郴州市臨武縣舜峰鎮貝溪村，畫面中一棟4層以上自建房，一樓一側窄到僅剩一扇門的寬度，吸引大批網友討論，截至目前已獲逾6.6萬個讚及超過8.2萬次分享。有網友留言表示「能放下一張2米的床嗎？」也有人好奇房屋內部究竟如何規畫。
貝溪村村幹部表示，這棟房子約8年前興建，「影片裡這一邊確實比較窄，但另一邊比較寬。」
屋主陳先生則表示，影片拍攝的是房屋後門，最窄處確實只有1公尺多，但整棟房子並非狹長形，而是梯形建築，「拍攝角度的問題，顯得整棟房子很窄，寬的那一邊實際有7、8米。」
陳先生說，原本的宅基地面積太小，因家庭人口增加不敷居住，8、9年前重新申請宅基地興建新屋。房屋全長20多公尺，一側較窄、一側較寬，因此採用梯形設計。
他指出，由於後門位置狹窄，建屋時將樓梯規畫在該處。一樓約70至80平方公尺，設有客廳、廚房、餐廳及雜物房；二樓、三樓均有兩間臥室、一間衛浴、一個客廳及一個廚房；四樓則全部規畫為房間，最上方另有半層樓梯間，用來遮雨防漏。
因影片中一側看起來只有一扇門寬，視覺上像極窄房屋，吸引大量網友好奇與轉傳，甚至討論能否放得下兩公尺的床。 屋主表示房子並非狹長形，而是梯形建築，最窄處確實約一公尺多，但寬的一側有七、八米，主要是拍攝角度造成錯覺。 房屋全長二十多公尺，一樓約七十至八十平方公尺，二、三樓各有臥室與客廳廚房，四樓全作房間，樓梯間還加半層遮雨防漏。
精華 FAQ
因影片中一側看起來只有一扇門寬，視覺上像極窄房屋，吸引大量網友好奇與轉傳，甚至討論能否放得下兩公尺的床。
屋主表示房子並非狹長形，而是梯形建築，最窄處確實約一公尺多，但寬的一側有七、八米，主要是拍攝角度造成錯覺。
房屋全長二十多公尺，一樓約七十至八十平方公尺，二、三樓各有臥室與客廳廚房，四樓全作房間，樓梯間還加半層遮雨防漏。
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