川女大生發幾條短信「保護性停機」 要恢復得飛數千公里

電信客服答覆。(取材自信網)

四川一名女大學生近日因傳送一則包含姓名及快遞單號的簡訊給快遞員，手機號竟遭中國電信以「異常使用」為由實施「保護性停機」。由於門號綁定多個校園及生活App，停機後影響日常使用，而客服告知無論恢復或註銷門號，都必須本人前往號碼歸屬地廣州營業廳辦理，令她直呼不合理。

當事人小張表示，這張廣州電信門號已完成實名認證，使用一年多，即使人在四川念大學也一直正常使用，並綁定校園帳號及多個常用App。

她說，6月20日早上因漏接快遞員來電，便傳送一則包含姓名、快遞單號及放置地點的簡訊，沒幾分鐘手機便完全失去訊號，電話、簡訊及行動網路都無法使用。

小張透過室友分享網路聯繫客服，對方告知門號因「異常使用」遭「保護性停機」。她認為，自己只是與快遞員正常聯繫，「我也不知道怎麼就跟打擊電信詐騙關聯上了。」

她曾嘗試線上恢復門號，但因系統要求使用停機門號登入並透過4G或5G網路驗證，根本無法完成；線上註銷也因「不符合條件」遭拒。

小張表示，客服告知，不論恢復或註銷，都必須本人攜帶證件到廣州營業廳辦理。對正值期末考試、人在四川的她而言，不僅往返數千公里，也需負擔不小交通成本。

她指出，目前包括學習通、iTEST考試系統等與課業相關帳號都綁定該門號，更換手機號相當麻煩，「辦卡可以線上辦，實名認證也可以網上完成，怎麼到了恢復就非得本人跨省線下辦理？」

為了解停機原因，小張也向廣州反詐中心查詢。根據她提供的回覆簡訊，反詐中心表示，此次封停並非公安反詐管控，建議向電信業者客服反映。

由於身分證又剛好遺失，她目前只能暫時借用同學協助辦理的新門號維持聯繫，但坦言這不是長久之計。

對此，廣州中國電信客服表示已記錄相關情況，截至報導刊出前尚未進一步回應。

受訪律師指出，電信業者若以涉詐風險為由停機，應有明確事實依據，並充分告知用戶違規行為及判定標準，僅以「異常使用」或「保護性停機」等模糊說法，不利保障用戶知情權。此外，若要求異地用戶返回號碼歸屬地辦理，也增加維權成本，與目前電信業務異地通辦的方向並不相符。