「我命由我不由天」43歲皖籍無手畫家 考博3年終圓夢

43歲皖籍無手畫家王恆收到博士錄取通知書，考博三年終圓夢。(取材自大皖新聞)

安徽籍無手畫家王恆近日收到中國藝術研究院博士研究生錄取通知書。43歲的他失去雙手已39年，考博三年終於圓夢。他說：「我命由我不由天。命運給你關上一扇門，並不會給你打開一扇窗。你只有把這扇門打破了，光才會照進來。」

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大皖新聞報導，王恆1983年12月出生於安徽池州東至縣，4歲時因意外觸碰變壓器失去雙手。父親為他改名「恆」，寓意「人貴有志，學貴有恆」。他回憶，曾有人認為他「這輩子就這樣了」，但父親常說：「天生我兒必有用。」

王恆從初中開始學書法、國畫，至今20多年。他說，中國畫「深不見底」，筆墨、意境、文脈一輩子都學不完。2021年，他以花鳥畫專業第一名考入中國藝術研究院攻讀碩士，畢業作品「凌雲」獲評優秀畢業作品。

談到43歲仍堅持考博，王恆表示，讀博不只是為文憑，而是希望讓藝術道路更紮實，「為中國畫而努力，傳播優秀的傳統文化，這是我想一輩子去奮鬥的目標。」

報導指出，考博三年，英語是他的短板，前兩次都因幾分之差落榜。他把四六級真題翻到卷邊，將單詞貼滿畫室牆壁、冰箱和洗手間，吃飯、畫畫間隙都背誦。

考場對他更是挑戰。理論考試要在三小時內寫完十多頁A4紙，他只能用嘴咬筆答題；六小時現場繪畫時，每落一筆都要屏住呼吸穩住雙臂。他說：「牙齒經常咬得麻木，舌頭每天都會磨起泡，吃飯都疼。但我從來沒想過放棄。」

除了與自己較勁，公益也是他考博的原因之一。多年來，王恆曾到特教學校分享經歷、教孩子寫字畫畫。他說，見過許多殘疾孩子「眼裡有光，但也有很多迷茫」，希望自己能成為「一根火柴」，讓他們知道：「讀書、考學、追求藝術這條路，我可以，你們也可以。」

從縣城的田徑場到省級、國家級殘運會的領獎台，王恆在殘運會田徑項目上共獲得數十枚金牌，榮獲國家優秀運動員稱號；從中國傳媒大學藝術設計專業本科畢業，到做了十幾年平面設計師；從2008年北京奧運會火炬手，到北京五四青年獎章獲得者；從38歲考研成功，到43歲考博圓夢，王恆用兩條殘肢，把命運加諸的一切不可能，一件件變成了可能。

王恆說，博士不是終點，而是新的起點。未來他希望在理論研究與繪畫創作上繼續前行。