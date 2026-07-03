關4000家、虧損破億 中「零食界愛馬仕」為何賣不動？

曾被稱為「零食界愛馬仕」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。(取材自青眼財經)

曾被稱為「零食界愛馬仕 」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。2024年至2025年間，主要品牌合計關閉逾4000家門市，其中曾經穩坐頭把交椅的絕味食品，更是出現了自上市以來的首次年度虧損，金額達數億元（人民幣，下同）。業界分析，高價策略、過度擴張、競爭加劇及加盟體系問題，是滷味市場集體降溫的主因。

青眼財經分析，價格持續上漲，被認為是消費者流失的重要原因。過去十多元就能買到一包滷味，如今不少品牌隨手挑幾樣就要數十元，甚至突破百元。有品牌主力產品10年間價格上漲超過三成，讓原本定位為休閒零食的滷味，價格逐漸逼近一頓正餐。

網路上也因此出現「滷味刺客」、「月薪過萬也吃不起鴨脖」等討論。分析指出，當價格超出消費者心理預期，需求自然轉向其他替代品，連鎖品牌的復購率與單店營收也隨之下滑。

除價格因素外，過去幾年業者大舉展店，也被認為埋下隱憂。部分品牌透過加盟模式快速擴張，巔峰時門市數逼近1.6萬家，但不少加盟店面臨租金、人力、外送平台抽成及品牌指定物料等成本壓力，獲利空間有限。有加盟商表示，即使日營業額達數千元，扣除各項成本後，年淨利仍不足10萬元。

各品牌近年陸續展開瘦身。周黑鴨、煌上煌均關閉數百家低效門市，並表示是為了優化門店結構；兩家公司後續獲利已有回升。不過，絕味食品關店幅度最大，在18個月內關閉了超過4000家門店，仍預告上市後首度年度虧損。

此外，市場競爭也日益激烈。生鮮平台自製滷味、預製菜品牌、零食品牌及地方小型滷味店紛紛搶攻市場。分析指出，全中國約有20多萬家滷味店，連鎖品牌占比不高，夫妻店及街邊攤因價格更親民、反應更快，也分散不少客源。

產品同質化則是另一項挑戰。多年來，多數品牌仍以鴨脖、鴨翅、鴨掌等產品為主，近年雖推出辣子雞、豬腳、蝦球及熱滷等新品，但尚未形成新的明星商品，難以持續帶動消費。

報導指出，這波關店潮反映的是市場淘汰高定價、粗放擴張模式，而非滷味品類本身失去吸引力。未來市場競爭將更重視產品力、營運效率、價格合理性及加盟體系管理，而非單純追求門市數量。

曾被稱為「零食界愛馬仕」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。(取材自青眼財經)