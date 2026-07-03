我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

關4000家、虧損破億 中「零食界愛馬仕」為何賣不動？

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾被稱為「零食界愛馬仕」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。(取材自青眼財經)
曾被稱為「零食界愛馬仕」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。(取材自青眼財經)

曾被稱為「零食界愛馬仕」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。2024年至2025年間，主要品牌合計關閉逾4000家門市，其中曾經穩坐頭把交椅的絕味食品，更是出現了自上市以來的首次年度虧損，金額達數億元（人民幣，下同）。業界分析，高價策略、過度擴張、競爭加劇及加盟體系問題，是滷味市場集體降溫的主因。

青眼財經分析，價格持續上漲，被認為是消費者流失的重要原因。過去十多元就能買到一包滷味，如今不少品牌隨手挑幾樣就要數十元，甚至突破百元。有品牌主力產品10年間價格上漲超過三成，讓原本定位為休閒零食的滷味，價格逐漸逼近一頓正餐。

網路上也因此出現「滷味刺客」、「月薪過萬也吃不起鴨脖」等討論。分析指出，當價格超出消費者心理預期，需求自然轉向其他替代品，連鎖品牌的復購率與單店營收也隨之下滑。

除價格因素外，過去幾年業者大舉展店，也被認為埋下隱憂。部分品牌透過加盟模式快速擴張，巔峰時門市數逼近1.6萬家，但不少加盟店面臨租金、人力、外送平台抽成及品牌指定物料等成本壓力，獲利空間有限。有加盟商表示，即使日營業額達數千元，扣除各項成本後，年淨利仍不足10萬元。

各品牌近年陸續展開瘦身。周黑鴨、煌上煌均關閉數百家低效門市，並表示是為了優化門店結構；兩家公司後續獲利已有回升。不過，絕味食品關店幅度最大，在18個月內關閉了超過4000家門店，仍預告上市後首度年度虧損。

此外，市場競爭也日益激烈。生鮮平台自製滷味、預製菜品牌、零食品牌及地方小型滷味店紛紛搶攻市場。分析指出，全中國約有20多萬家滷味店，連鎖品牌占比不高，夫妻店及街邊攤因價格更親民、反應更快，也分散不少客源。

產品同質化則是另一項挑戰。多年來，多數品牌仍以鴨脖、鴨翅、鴨掌等產品為主，近年雖推出辣子雞、豬腳、蝦球及熱滷等新品，但尚未形成新的明星商品，難以持續帶動消費。

報導指出，這波關店潮反映的是市場淘汰高定價、粗放擴張模式，而非滷味品類本身失去吸引力。未來市場競爭將更重視產品力、營運效率、價格合理性及加盟體系管理，而非單純追求門市數量。

曾被稱為「零食界愛馬仕」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。(取材自青眼財經)
曾被稱為「零食界愛馬仕」的滷味鴨貨品牌近年陷入寒冬。(取材自青眼財經)

精華 FAQ

  • 主要原因包括售價持續上漲、過度依賴加盟快速擴張、門市成本壓力過高，以及生鮮平台、預製菜和地方小店分流客源，讓整體需求與獲利同步下滑。

  • 過去十多元就能買到一包滷味，如今隨手挑幾樣就可能要數十元甚至破百元，部分產品十年漲逾三成，價格逼近正餐，超出心理預期後就容易轉向替代品。

  • 雖然周黑鴨、煌上煌等已透過關閉低效店改善營運，但絕味關店規模最大，且市場仍受同質化、加盟成本與競爭壓力影響，短期內難快速恢復成長。

愛馬仕

上一則

「我命由我不由天」43歲皖籍無手畫家 考博3年終圓夢

下一則

孝順滬女自掏6萬為母裝爬樓機 免費供全樓使用卻遭抵制

延伸閱讀

家族經營漢堡連鎖店 逐步蠶食麥當勞、溫蒂、漢堡王市場

家族經營漢堡連鎖店 逐步蠶食麥當勞、溫蒂、漢堡王市場
多重打擊 橙縣逾20家知名餐廳熄燈 業者：客滿也未必獲利

多重打擊 橙縣逾20家知名餐廳熄燈 業者：客滿也未必獲利
速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%
台灣鼎泰豐漲5% 夜市雞排破百 外食變貴民眾憂漲價潮

台灣鼎泰豐漲5% 夜市雞排破百 外食變貴民眾憂漲價潮

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外