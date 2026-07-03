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河南寒門女高考699分 該不該選清華學醫8年？ 網友吵翻

中國新聞組╱北京3日電
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部分網友評論 。(取材自觀察者網)
部分網友評論 。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

河南寒門考生韓雅平以699分選擇清華八年制醫學，引發網友圍繞學醫周期長、成本高與理想初心之爭。

2026年河南高考放榜，平頂山郟縣實驗高中的寒門考生韓雅平以699分的高分，在全省699分以上僅65人的激烈競爭中脫穎而出。成績公布後，清華、北大招生組隨即開啟「搶人模式」，最終韓雅平決定報考清華大學「卓越醫師-科學家」八年制項目，走上學醫之路。然而，這個決定卻在網路上引發激烈論戰：寒門孩子究竟該不該學醫？

觀察者網報導，這場論戰的核心在於現實的經濟與時間成本。不看好的網友與教育專家幫她算了一筆現實帳，指出學醫周期太長、門檻高，即便是清華八年制博士畢業，仍需一到三年規培才能獨立接診，前後長達10到12年，期間薪水微薄，貧寒家庭根本「耗不起」這十幾年，不如選擇計算機等四年制工科專業，畢業就能拿穩定收入分擔家用。

同濟大學教育政策研究中心主任張端鴻去年接受採訪時也曾指出，醫學生面臨周期長、職業風險高及高端崗位內卷等三重困境。

不過支持的網友則認為，醫療是社會剛需，且醫學是典型「越老越吃香」的行業，擁有清華博士學歷幾乎沒有失業風險。對韓雅平而言，學醫的初衷非常單純，她的母親被強直性脊柱炎折磨十餘年，常年臥床幾乎喪失勞動能力，她希望將來能深耕疑難病研究，幫更多和母親一樣的患者減輕痛苦。令人欣慰的是，目前已有三甲醫院的脊柱外科專家主動提出將進行義診並對接慈善資源，盡力將她母親的治療費用降到最低。

回顧韓雅平的成長背景，全家僅靠父親種幾畝薄田和打零工撐起，韓雅平從沒上過補習班、買不起教輔，全靠自學與韌勁，在座位桌角手寫「以書為梯，扛起家的希望」勉勵自己。父親透露，女兒從不攀比吃穿，住校每周給她10塊、20塊零花錢，放假又原封不動帶回來，假期也永遠被家務與學習填滿。九年級班主任王二東也誇讚她刻苦、性格好且樂於助人。

有網友感嘆現實的殘酷：「學醫真的太窮酸太漫長了，寒門需要的是快速變現，支持她選工科。」但也有許多網友被她的初心打動，紛紛留言鼓勵：「有清華的全額獎助學金和生活補助，不用擔心錢，支持她追尋夢想」、「帶著對母親的愛去學醫，未來一定會成為一名仁醫。」網友們紛紛表示，無論將來從醫之路如何，都祝願她學有所成，造福更多病患。

平頂山郟縣實驗高中的寒門考生韓雅平考出699分的高分。(取材自河南廣播電視台)
平頂山郟縣實驗高中的寒門考生韓雅平考出699分的高分。(取材自河南廣播電視台)

精華 FAQ

  • 她在2026年河南高考考出699分，進入清華大學「卓越醫師-科學家」八年制項目，準備走上醫學研究與臨床並重的道路。

  • 爭論焦點在於學醫時間長、規培久、收入前期偏低，寒門家庭可能承受不起；但也有人認為醫學穩定、前景佳，且她有清華學歷與獎助支持。

  • 她的母親長年受強直性脊柱炎折磨，讓她深刻感受到病痛與醫療需求，因此希望將來研究疑難病，幫助像母親一樣的患者減輕痛苦。

高考 河南

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