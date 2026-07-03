歐洲人熱瘋了 中網友曝對比：內蒙街頭公交站能吹空調

公交站內裝有空調。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲高溫引發關注之際，網友分享鄂爾多斯康巴什區智慧公交站亭有空調、充電與WiFi等設施，冬夏皆可提升候車舒適度。

近期歐洲遇極端高溫天氣，中國免安裝空調及風扇成為歐洲人救命稻草，中國網友除了同情歐洲人，也紛紛分享在中國的「清涼」享受。近日有網友發視頻稱，內蒙古鄂爾多斯康巴什區公交站的候車亭內竟然有空調，夏天天氣炎熱時可以在裡面吹冷風，十分舒適。

瀟湘晨報報導，視頻畫面顯示，不同於傳統的公交站，鄂爾多斯的公交站外觀設計充滿科技感，候車亭裡裝有空調，休息坐凳邊還設置充電插座。評論區有網友表示，「歐洲人看了都羨慕」。

其中一名鄂爾多斯市康巴什區居民表示，幾年前，當地多個公交站就裝了空調，夏天熱的時候可以坐在裡面乘涼，但當地夏天氣溫並不太高，冬天吹熱風的時候更多。事實上，早在2024年，鄂爾多斯市就將康巴什區鄂爾多斯大街18處公交站點全部更換為智慧公交候車亭。

據奔騰融媒此前報導，智慧公交候車亭不僅造型美觀大氣，顏值在線，而且科技感滿滿，實用性也更高。它配備了智能報站、無人售賣、手機充電、無線網絡以及殘疾人通道等多種功能，而且封閉式等候室還有座椅加熱、冷暖風系統，讓出行體驗直接拉滿。

負責智慧公交候車亭的運維公司工作人員表示，目前康巴什區確實有18座智慧公交候車亭，除了空調外還有座椅加熱，無線WiFi等功能，這些候車亭已於2024年全部建成投用。

由於當地夏季氣溫不高，一般情況下空調沒有打開，候車亭內貼有電話，如果乘客需要開空調時可以直接電話聯繫。

智慧公交候車亭。（視頻截圖）