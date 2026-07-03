孝順滬女自掏6萬為母裝爬樓機 免費供全樓使用卻遭抵制

圖為爬樓機的軌道。(取材自看看新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 上海浦東老舊住宅因巢女士自費安裝爬樓機引發爭議，設備雖出於孝心卻占用消防通道，遭鄰居反對並被城管認定違建拆除。

上海浦東新區一棟老舊住宅發生一起「自費裝爬樓機卻遭強制拆除」的糾紛。住戶巢女士為了因車禍腿腳不便、高齡78歲的母親能前來照顧外孫，自掏腰包6萬多人民幣，在不具備加裝電梯條件的老舊樓棟裡，安裝了一部「座椅式爬樓機」，並願意免費供全樓使用。不料，這份孝心卻因嚴重占用公共通道，遭到鄰居強力抵制，如今更被屬地城管認定為違法搭建，下達限期拆除公告，引發各界熱議。

看看新聞報導，這起風波在施工實體成型後，引發樓內居民巨大的安全擔憂。居委會與物業隨後啟動二次意願徵詢，反對票數反而從原本的四票暴增到八票。現場測量發現，該樓棟樓梯寬度僅1.2米，而軌道最寬處就占了53公分，最窄處僅剩下67公分。二樓堅決反對的鄰居更憤怒質問：「說了N遍我反對，你說方便嗎？」居委工作人員也指出，二樓居民家門打開後對角到軌道僅剩52公分，爬樓機座椅若停在該處，鄰居開門直接被卡住。

除了大件家電與家具無法搬運，最大的隱憂在於公共安全。屬地平安辦工作人員楊春磊表示，根據《建築防火規範》，小於六層的住宅安全過道必須不少於1米，這是唯一的消防逃生通道，該設備顯然無法滿足消防安全要求。此外，若爬樓機故障，廠家多久能到場也是問題。屬地城管最終認定，該設備未依法取得建設工程規畫許可證，且與建築主體連在一起、影響通行，屬於違法建設，因而依法要求限期拆除。

面對即將被拆除的窘境，巢女士坦言難以接受。她無奈表示自己已向廠家支付5萬元，且當初是因為物業與居委第一次徵詢後很長時間沒聲音，她以為達到標準才自行訂購。居委負責人則回應，居委絕對支持孝心，但因巢女士裝梯心切、未等通知就直接施工，且部分居民強烈反對，因此要求必須達到100%的同意率，否則在法律上毫無支撐。

這起「孝心與公共安全」的衝突在網路上掀起兩極論戰。有網友直呼：「老百姓走消防通道的權利更重要，要是發生火災下不來，誰來負責？」也有人同情巢女士：「人家也是想盡孝，居委一開始沒講清楚，花了5萬打水漂太慘了。」事實上，不少老舊小區對爬樓機皆有需求，過去上海楊浦區就曾有樓棟在「全票通過」前提下，成功安裝不占空間的電動滑行梯。居委負責人也呼籲，上級部門應儘早針對此類新生事物出台清晰的頂層設計與消防指引。

圖為巢女士安裝的爬樓機 。(取材自看看新聞)

巢女士家住老公房六樓。(取材自看看新聞)