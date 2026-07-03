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70歲爺用支付寶轉帳 誤點已過世3年老友 為何追不回？

中國新聞組╱北京3日電
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柴大伯提供的轉帳記錄。(取材自1818黃金眼)
柴大伯提供的轉帳記錄。(取材自1818黃金眼)

AI摘要

文章摘要整理：

柴大伯誤用支付寶轉帳給已故三年的老友，因家屬不願配合及帳戶需走繼承程序，導致五百元款項遲遲無法追回。

70多歲的柴大伯近日遇到一樁離奇的轉帳麻煩，他因為手粗眼花，在支付寶轉帳時誤將500元人民幣轉給了一位多年未聯絡的老友，事後打電話想把錢要回來，才驚覺對方竟然已經過世三年。更無奈的是，由於這筆錢卡在已故者的帳戶裡，大伯想追回卻四處碰壁，讓他直呼：「人死了三年，難道我的錢轉錯過去，也永遠『死』掉了嗎？」

1818黃金眼報導，柴大伯表示，4月份時他就曾因不小心點錯，先後誤轉了100元和500元給這位老友，當時因金額不大就沒追究，不料6月12日又再度失誤轉錯。大伯隨後撥打老友電話，對方的兒子接聽並明確告知「我爸爸已經過世三年了」，大伯提出希望對方配合開通帳戶把錢轉回來，甚至表示「我給你錢，你把它開通」，但老友兒子再三聲明「我不要你的錢」，隨後便不願配合。

根據柴大伯收到的支付寶簡訊，平台曾協助聯繫，但對方明確表示不願配合。對此，支付寶客服熱線回應指出，帳號只要不註銷就會一直存在，在收款方已離世的情況下，一般只能由「收款方家屬」走繼承流程，透過「資金小蜜」小程序提交繼承申請後，才能將錢轉回，否則大伯只能聯繫司法機關處理。記者隨後嘗試聯繫該名家屬，但電話未接，發送訊息也未獲回覆。

柴大伯自責地說，因為老友的帳號在支付寶清單排在第一個，自己年紀大了不注意，本來想轉到自己的卡上，卻一下子按錯。他曾前往工商銀行求助，銀行表示一定要找支付寶，而大伯則認為：「我轉錯了是我的責任，但不能因為我轉錯，錢就永遠退不回來。」

這起「轉帳給過世老友」的奇特遭遇在網路上引發熱烈討論。有網友留言直呼：「人走了三年帳號還能收錢，這系統漏洞太大了吧」、「家屬也是倒楣，為了這幾百塊還要特地去辦繼承公證，難怪不願意配合。」也有網友調侃道：「這真的是名副其實的『燒』錢給老朋友了。」目前柴大伯因不好意思再去打擾老友兒子，打算轉向職能部門求助，尋求其他法律途徑解決。

柴大伯稱因為老友在第一個，所以幾次都不小心點錯了。(取材自1818黃金眼)
柴大伯稱因為老友在第一個，所以幾次都不小心點錯了。(取材自1818黃金眼)

精華 FAQ

  • 他表示自己年紀大、手粗眼花，且該名老友帳號在支付寶清單中排第一，原本想轉到自己帳戶，卻一時點錯，把五百元誤轉出去。

  • 因收款人已過世三年，帳號仍存在但由家屬掌握，支付寶表示必須由家屬走繼承流程，否則平台無法直接把錢退回，只能再尋求司法途徑。

  • 支付寶曾協助聯繫，但家屬明確拒絕配合，銀行也表示要找支付寶處理。柴大伯因不好意思再打擾，已打算改向職能部門尋求其他解決方式。

支付寶

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