70歲爺用支付寶轉帳 誤點已過世3年老友 為何追不回？

柴大伯提供的轉帳記錄。(取材自1818黃金眼)

AI摘要 文章摘要整理： 柴大伯誤用支付寶轉帳給已故三年的老友，因家屬不願配合及帳戶需走繼承程序，導致五百元款項遲遲無法追回。

70多歲的柴大伯近日遇到一樁離奇的轉帳麻煩，他因為手粗眼花，在支付寶 轉帳時誤將500元人民幣轉給了一位多年未聯絡的老友，事後打電話想把錢要回來，才驚覺對方竟然已經過世三年。更無奈的是，由於這筆錢卡在已故者的帳戶裡，大伯想追回卻四處碰壁，讓他直呼：「人死了三年，難道我的錢轉錯過去，也永遠『死』掉了嗎？」

1818黃金眼報導，柴大伯表示，4月份時他就曾因不小心點錯，先後誤轉了100元和500元給這位老友，當時因金額不大就沒追究，不料6月12日又再度失誤轉錯。大伯隨後撥打老友電話，對方的兒子接聽並明確告知「我爸爸已經過世三年了」，大伯提出希望對方配合開通帳戶把錢轉回來，甚至表示「我給你錢，你把它開通」，但老友兒子再三聲明「我不要你的錢」，隨後便不願配合。

根據柴大伯收到的支付寶簡訊，平台曾協助聯繫，但對方明確表示不願配合。對此，支付寶客服熱線回應指出，帳號只要不註銷就會一直存在，在收款方已離世的情況下，一般只能由「收款方家屬」走繼承流程，透過「資金小蜜」小程序提交繼承申請後，才能將錢轉回，否則大伯只能聯繫司法機關處理。記者隨後嘗試聯繫該名家屬，但電話未接，發送訊息也未獲回覆。

柴大伯自責地說，因為老友的帳號在支付寶清單排在第一個，自己年紀大了不注意，本來想轉到自己的卡上，卻一下子按錯。他曾前往工商銀行求助，銀行表示一定要找支付寶，而大伯則認為：「我轉錯了是我的責任，但不能因為我轉錯，錢就永遠退不回來。」

這起「轉帳給過世老友」的奇特遭遇在網路上引發熱烈討論。有網友留言直呼：「人走了三年帳號還能收錢，這系統漏洞太大了吧」、「家屬也是倒楣，為了這幾百塊還要特地去辦繼承公證，難怪不願意配合。」也有網友調侃道：「這真的是名副其實的『燒』錢給老朋友了。」目前柴大伯因不好意思再去打擾老友兒子，打算轉向職能部門求助，尋求其他法律途徑解決。

柴大伯稱因為老友在第一個，所以幾次都不小心點錯了。(取材自1818黃金眼)