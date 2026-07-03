「窮盡方式無法通知」 清華美籍生被公告退學有內情？

清華大學一美國國籍本科學生被公告退學。（取材自現代快報）

AI摘要 文章摘要整理： 清華一名美籍本科生因長期未聯繫、未復學，被校方依程序公告退學；外界猜測其失蹤或轉學，輿論則認為應回到規則與隱私。

清華大學一名美國國籍本科學生被公告退學，引發網友熱議「不單純，必有隱情」。清華大學工業工程系網站先前發布一則公告，內容顯示，已對工02班本科生何某某作出予以退學處理的決定，並強調因窮盡其他送達方式後仍無法送達通知，特予公告送達。截至7月1日，該系辦公室工作人員證實，公告發出至今已滿60天，但該名學生目前仍未與學校取得聯繫。

現代快報報導，清華大學一名美國國籍本科學生因「失聯」被公告退學的事件，在網路上引發廣泛關注。清華大學教務處早於2024年1月就曾發布告知書，擬對一名1998年出生的美國籍學生「何某瑞」作退學處理，其班級與休學軌跡與本次公告的「何某某」完全吻合，兩者疑似為同一人。資料顯示，該生於2023年3月申請休學半年，原本應於同年秋季學期辦理復學，但截至目前為止一直未辦理，院系在過去兩三年內多次嘗試聯繫他，均未得到任何回應。

頂級名校生因「無法送達通知」而被強制退學，罕見的案情讓新聞評論區儼然成了懸疑劇的推理現場。網友紛紛腦補劇情，有人猜測學生是否遭遇意外或有心理健康問題，甚至往「失蹤」方向聯想。也有網友將焦點放在其「美國國籍」上，留言猜測：「是不是早就去了國外名校，所以拋棄清華？」或質疑「是留學生跟不上學習進度吧」。更有人酸溜溜地表示：「果然有特權、有退路就是任性，根本不在乎清華學歷。」

對此，輿論指出，學校從2023年算起已等待約三年，各種努力聯繫，程序上已留足時間，談不上不近人情，外界沒必要非得在名校光環之下編造戲劇性情節，甚至投射身分焦慮。至於該生的退學主因究竟是轉學、創業、生病，還是單純放棄，皆屬於個人隱私，外界天馬行空的想像，往往只是在滿足獵奇心理。

同樣在清華大學，今年1月也曾擬對兩名博士生和一名碩士生作退學處理，理由均為逾期未註冊；吉林大學先前也曾一次對14名博士及1名碩士進行學籍清理。這項趨勢說明管理制度「只認規則，不認標籤」，不論是碩博生、本科生或留學生，一旦觸碰硬性規定便會觸發退學流程。