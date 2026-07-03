唱衰中國經濟 清華前教授、網紅學者鄭毓煌被全網封殺

北京清華大學經濟管理學院前副教授鄭毓煌分析中國經濟，認為中國正處於「衰退期」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭毓煌因公開評論中國經濟前景悲觀，先在北京講課遭檢舉與警方盤查，後又被抖音、微博等平台全網封禁，引發外界對言論管控的關注。

曾任清華大學副教授的網紅學者鄭毓煌，因涉嫌「唱衰中國經濟」，其多個社群媒體 帳號7月2日遭全網封殺。鄭毓煌隨後證實，包含抖音 、微博 等平台帳號均被封禁清零，過去幾年創作的數千條短影音全數消失。幾天前，他才剛在北京舉辦講座時遭聽眾檢舉，引來警方上門盤查問話，引發各界對官方壓制言論的強烈關注。

綜合媒體報導，鄭毓煌6月28日在北京講課時提到中國當前經濟狀況，直言「宏觀悲觀，微觀樂觀，估計要持續20至30年」，堪比日本經濟衰落史。不料中途遭台下檢舉，兩名民警隨即到場將他叫出會場談話。此外，他在6月中旬的訪談中也曾提到「不是全球經濟不好，是我們不好」，並在影片最後直言「不敢講太多」，該影音隨後便遭刪除。

面對突如其來的集體封號，正在國外旅行的鄭毓煌發文嘆道：「很遺憾，我以後無法再通過短視頻對社會公共事務發聲了。」他過去也曾自嘲「人紅是非多，得罪很多人」。此事件在網路掀起熱烈討論，不少網友諷刺評論：「又一個人閉嘴了」、「幹活不行，捂嘴天下第一」，也有網民無奈表示：「不好不能說，只能捂嘴」、「不要怪學生舉報，是制度鼓勵」。

鄭毓煌曾在清華大學任教16年，離職後創辦「營創學院」。他的言論常與官方主旋律相左，曾批評賣水成首富是國家悲哀、指出高房價與醫療勸退生育意願等。他也曾因發布對比哈佛與北大的影片，批評高校在疫情後仍封閉校園是「懶政」，當時就被平台禁言15天，那時他便無奈表示：「一旦被封再也沒有說話的機會了，還是得先活著。」

中國近年告密文化盛行，言論空間持續收窄。在全網帳號徹底消失後，鄭毓煌表示接下來將「專注商業和教育」。這場由經濟言論引發的風暴，不僅再次為中國學者與網路大V敲響警鐘，也凸顯出當局在面對經濟下滑壓力時，極力捂嘴、掩蓋負面評論的緊繃態勢。

鄭毓煌在北京舉辦講座時遭聽眾檢舉，引來警方上門盤查問話。(取材自X平台)