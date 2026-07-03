兩岸青年峰會開幕 宋濤：兩岸青年要堅守民族大義

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，國台辦主任宋濤出席並致詞。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 2026兩岸青年峰會在北京開幕，宋濤要求兩岸青年立大志、明大義、行大道，強調堅持一中與九二共識；國民黨代表則呼籲交流對話，促進和平發展。

2026兩岸青年峰會昨上午在北京開幕，國台辦主任宋濤致詞表示，民進黨當局不斷謀獨挑釁與外部干涉勢力勾連，不惜把台灣青年推向戰場。希望兩岸青年堅守民族大義，並把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。

兩岸青年峰會由國台辦、教育部、北京市政府等主辦，陸方包括政治局委員兼北京市委書記尹力、宋濤等官員出席，國台辦新設專責台胞赴陸學習、就業等有關工作的十局副局長呂慧亦到場。台方嘉賓以國民黨代表團為主，包括副主席張榮恭、青發會主委連勝武 等。

連勝武表示，兩岸青年之間的隔閡其實不多，大家關心的事情都很相似。交流不是互相說服，而是要彼此理解，也不是強調彼此差異，而是尋找共同點。交流最珍貴的在於讓彼此有機會超越想像與標籤。

張榮恭則說，近期多場兩岸交流活動舉行，是維護台海和平穩定的中流砥柱，特別是青年可以成為推動兩岸和平發展的主力軍。他稱兩岸要交流、要對話、要和平，期許更多兩岸青年同意國民黨共同謀求兩岸同胞的安居樂業。

宋濤致詞時向兩岸青年提出三點意見：一是要立大志，為實現民族復興共同奮鬥；二是要明大義，為守護共同家園不懈奮鬥；三是要行大道，為增進同胞福祉努力奮鬥。

宋濤稱，所謂「大義」就是愛國主義、民族情懷，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞尤其是兩岸青年，要把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中」，要堅持一中原則和九二共識。他並指，大陸會不斷完善各項政策舉措，為台灣青年來大陸發展創造更多便利條件。

多名兩岸運動員、藝人在開幕式透過影片表達祝福。近年多在大陸發展的台灣歌手范瑋琪說，期待兩岸青年在此相聚相知、中國奧運金牌桌球選手王楚欽說，願兩岸像比賽一樣「有來有往」。

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，國民黨青發會主委連勝武出席並致詞。(記者陳宥菘／攝影)