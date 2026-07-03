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四葉花卉Logo侵權LV？手搖品牌茉莉奶白被告 判賠1030萬

中國新聞組／北京3日電
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圖為新茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。(取材自微博)
圖為新茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

茉莉奶白因四葉花卉商標被LV提告侵權，蘇州中院一審判賠1030萬元，並要求多平台刊登聲明；品牌表示將上訴，事件引發中國網友熱議。

中國新茶飲品牌茉莉奶白因四葉花卉圖形商標，被法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）提告商標侵權。蘇州市中級人民法院2日作出一審判決，認定茉莉奶白相關公司及門市侵害LV註冊商標專用權，判賠人民幣1030萬元（約151萬美元）。相關話題迅速衝上微博熱搜第一，茉莉奶白創辦人張伯丞稱，將提出上訴。

綜合媒體報導，在很多城市都有開店的茉莉奶白被LV告了，成為第一個被奢侈品牌告的奶茶。據公開資料，茉莉奶白單在上海門店已達169家。

相關話題登上微博熱搜後，引發不少網友討論。有網友認為，茉莉奶白商標圖形與LV商標「確實比較像」，也有人表示「第一眼看就覺得抄襲了」；但也有網友認為「說真的我沒有聯想到」。

蘇州市中院則認定，深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司及吳中經濟開發區東俠飲品店，侵害LV七件四葉花卉圖形註冊商標專用權。

判決指出，茉莉奶白主體公司應在判決生效之日起10日內，賠償LV經濟損失人民幣1000萬元、維權合理開支人民幣30萬元，合計人民幣1030萬元。

判決書材料還顯示，茉莉奶白需在其官網、官方微博「茉莉奶白MollyTea」、微信公眾號「茉莉奶白」、微信小程序「茉莉奶白」、小紅書官方帳號「茉莉奶白」、抖音帳號「茉莉奶白」首頁刊登聲明，消除影響。

中國國家知識產權局商標局公開資訊顯示，茉莉奶白申請的相關四葉花卉圖形商標，處於「駁回復審」或「無效」狀態。

一審作出判決後，有媒體發現，茉莉奶白小程序「會員中心」界面中的Logo已由原本的黑色變成彩色，客服的頭像也同步變換。至於「換Logo是否與被判侵權LV商標一事有直接關聯」，茉莉奶白官方客服表示：「並不清楚，是運營那邊的決策。」

有律師針對此案分析，法院開出千萬元高額判賠，大概率是涉案商標知名度高、侵權覆蓋規模大、品牌存在明顯主觀侵權惡意等多重情節共同作用的結果。

中國則有不少網民挺茉莉奶白，並翻出LV經典四瓣花紋與唐代寶相花紋高度同源的證據。有網友稱，敦煌壁畫、蘇州園林地磚、漢代銅鏡上隨處可見四瓣團花，中國茶飲借鑑中國圖案卻被告很冤，也有人發起一人一杯奶茶挺品牌。

茉莉奶白會員中心界面中的Logo已由原本的黑色變成彩色。(取材自微博)
茉莉奶白會員中心界面中的Logo已由原本的黑色變成彩色。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因其使用的四葉花卉圖形商標，被LV認為與旗下七件註冊商標相近，法院一審認定構成侵害商標專用權，因此提告並獲判賠償。

  • 蘇州市中級人民法院判茉莉奶白主體公司與門市賠償LV經濟損失1000萬元、合理開支30萬元，合計1030萬元，並須刊登聲明消除影響。

  • 創辦人張伯丞表示將提出上訴；媒體也發現其小程序與客服頭像已換Logo，官方客服則稱不清楚是否與侵權判決直接相關。

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